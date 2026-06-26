بيان صادر عن المقاومة الإسلاميّة:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيم

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم

تعمد جيش العدو الإسرائيلي مجدداً استهداف مواطِنين لبنانِيين كانوا في طريقهم لتفقد بيوتهم على طريق زوطر الشرقية ميفدون بذريعة أنهم كانوا يشكلون تهديداً على قواته المحتلة.

وأسفر الاعتداء الغادر الذي نُفّذ الساعة 14:40 بغارة صاروخية من مسيرة معادية عن استشهاد مواطنَين مدنيَين جرى استهدافهما بشكل مباشر وإصابة ثالث بجروح.

تؤكد المقاومة الإسلامية للمرة الثالثة أن ما أقدم عليه العدو يُعدّ انتهاكاً فاضحاً لوقف إطلاق النار الذي التزمت به حتى الآن، وأنها ترصد هذه الإنتهاكات.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 25-06-2026‏

10 محرّم 1448 هـ

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