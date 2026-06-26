أحيت الحشود المليونية ليلة العاشر من محرم الحرام في مدينة كربلاء المقدسة، وسط أجواء يملؤها الحزن والأسى والولاء لأهل البيت عليهم السلام.

وشهدت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية وما بين الحرمين الشريفين تدفقًا بشريًا هائلًا للمؤمنين الوافدين من مختلف المحافظات العراقية والبلدان الإسلامية، حيث غصّت الشوارع والساحات المحيطة بالمرقدين الطاهرين بمسيرات العزاء ومواكب اللطم، التي انطلقت منذ الساعات الأولى ليلًا لتعبر عن عمق الفاجعة الأليمة بمصاب أبي الأحرار الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم أفضل الصلاة والسلام.

ورفعت العتبات المقدسة الرايات السوداء ولافتات العزاء، وجُهزت شاشات العرض الكبيرة لنقل وقائع العزاء وقراءة المصرع الحسيني، وسط استنفار أمني وخدمي وصحي واسع النطاق لتنظيم حركة الزائرين الكرام وتوفير أفضل سبل الراحة والأمان لهم في هذه الليلة العظيمة.

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