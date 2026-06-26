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رياضة

بثلاث هزائم متتالية.. تونس تودع كأس العالم
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رياضة

بثلاث هزائم متتالية.. تونس تودع كأس العالم

2026-06-26 04:28
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أنهى المنتخب التونسي مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 بشكل مخيب للآمال، عقب تلقيه هزيمته الثقيلة الثالثة تواليًا في دور المجموعات أمام نظيره الهولندي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026 لحساب الجولة الأخيرة، ليودع "نسور قرطاج" البطولة رسميًا بينما عززت هولندا صدارتها للمجموعة.

وتأتي هذه الخسارة لتكمل السلسلة السلبية للمنتخب التونسي في المونديال، بعدما كان قد استهل مشواره بهزيمة قاسية بنتيجة 5-1 أمام السويد، وهي المباراة التي تسببت في إقالة المدرب صبري لاموشي وتعيين رينار بديلًا له، قبل أن يتجرع الفريق خسارة ثانية أمام اليابان برباعية نظيفة، تلتها هزيمة اليوم أمام الطواحين الهولندية.

وبدأت المباراة بضغط هولندي أسفر عن هدفين مبكرين في أول 7 دقائق؛ حيث افتتح التسجيل بالخطأ المدافع إلياس السخيري في الدقيقة الثالثة بعدما أخفق في التعامل مع عرضية دينزل دمفريس، قبل أن يضيف برايان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة مستغلًا تمريرة رأسية من فيرجيل فان دايك إثر ركلة حرة نفذها تيجاني ريندرز. وكان بإمكان هولندا زيادة الغلة في الشوط الأول لولا تألق الحارس التونسي أيمن دحمان في التصدي لعدة كرات خطيرة.

وفي الشوط الثاني، نجح حازم المستوري في تقليص الفارق لمنتخب تونس في الدقيقة 54 بضربة رأسية متقنة إثر ركلة ركنية، غير أن يان بول فان هيكه أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 62 بضربة رأس مستغلًا هفوة في إبعاد الكرة من أنيس بن سليمان. وكادت هولندا أن تضيف هدفًا رابعًا لولا تعاطف العارضة مع تسديدة ريندرز، في حين شهدت الدقيقة 76 تسديدة قوية من حنبعل المجبري أبعدها الحارس الهولندي ببراعة، لتنتهي المواجهة بنتيجة 3-1.

الكلمات المفتاحية
تونس الرياضة كأس العالم 2026
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