المقال التالي إحياء يوم العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
21:57 |الخارجية الإيرانية: عراقجي أعرب لإسحاق دار عن تقديره لحسن ضيافة باكستان للرئيس بزشكيان والوفد المرافق له
21:53 |الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار
21:37 |وزير النفط الإيراني: جرى خلال الاجتماع في الهند التأكيد على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط
21:36 |وزير النفط الإيراني: خلال اجتماع عُقِد مؤخّرًا في الهند تمَّ التذكير بالأضرار التي لحقت بسوق النفط جرّاء الحرب على إيران
20:37 |عضو الفريق الاقتصادي الإيراني المفاوض حسين قربان زاده: تقاضي تكاليف مقابل الخدمات في هرمز هو أمر قانوني ونحن نصر عليه وسيطبق
19:55 |المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي: مضيق هرمز أرض إيرانية ولا علاقة للولايات المتحدة به
19:48 |الخارجية الايرانية: الوزير عباس عراقجي أَطْلَع هاتفيًا نظيرته البريطانية إيفيت كوبر على مسار المفاوضات والتقدّم في تنفيذ التفاهمات
19:48 |الخارجية الايرانية: الجانبان استعرضا التطوّرات على الصعيدين الثنائي والإقليمي وشدّدا على استمرار المشاورات بهدف دعم الاستقرار
19:43 |الحرس الثوري الإيراني: ننفي صحة الأنباء عن إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز
19:28 |عزيزي لقادة مجلس التعاون الخليجي: رأيتم كيف تحوّلت القواعد العسكرية الأميركية في بلدانكم إلى مصدر للتهديد بدلًا من توفير الأمن
19:18 |رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: نحذّر قادة مجلس التعاون الخليجي من أنّ الرهان على السيناريو الأميركي سيقضي على استقراركم وأمنكم
19:12 |رئيس البنك المركزي الإيراني: خصّصت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وحدها 3.7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لهذا الغرض
19:11 |"بلومبرغ" عن مسؤولين عُمانيين: لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب في مضيق هرمز
19:11 |رئيس البنك المركزي الإيراني: استنادًا إلى التقديرات الاحترازية التي أُعِدّت خلال الحرب والأشهر الماضية قمنا بتأمين موارد كافية لشراء السلع الأساسية والأدوية
18:42 |وكالة "إرنا": رئيسا الجمارك في إيران وعُمان يقترحان تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاقية الجمارك
17:55 |الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية": أغلب السفن تستخدم المسار الشمالي الذي تسيطر عليه إيران في مضيق هرمز
17:42 |الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية": ندعو السفن إلى عدم المغامرة بسلوك مسارات غير معتمدة للمرور من مضيق هرمز
17:08 |وزير الخارجية الباكستاني: وصول 22 إيرانيًا إلى كراتشي هم من أفراد طاقم سفينة اعترضتها القوات الأميركية سابقًا
16:36 |بقائي: الحق الأصيل في الدفاع المشروع ليس محلًّا للنقاش فوسائل الدفاع لا يمكن أنْ تكون موضع مساومة أو تنازل
16:31 |بقائي: لماذا يلتزم "مجلس التعاون" الصمت إزاء الترسانة النووية "الإسرائيلية" التي تقع خارج نطاق أيّ رقابة دولية؟
16:31 |بقائي: ينبغي أنْ يكون واضحًا للجميع أنّ القدرات العسكرية الإيرانية تكفل للشعب الإيراني حقّه الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان والجرائم
16:30 |بقائي: لماذا يتجاهل "مجلس التعاون" الاعتداءات المتكرّرة للكيان الصهيوني على دول المنطقة واحتلاله للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية؟
16:29 |بقائي: لماذا يتغافل "مجلس التعاون" عن سباق التسلح المدمّر وعن شراء وتخزين مئات مليارات الدولارات من مختلف أنواع الأسلحة المتطوّرة التي لا مبرّر دفاعيًا لها؟
16:28 |بقائي: ينبغي مساءلة الجيران في الجنوب عن سبب انخراطهم في العدوان على جارتهم المسلمة في مخالفة لمبدأ حسن الجوار والقواعد الأساسية للقانون الدولي
16:27 |بقائي: ظنُّ "مجلس التعاون الخليجي" خروج عن الغاية المنشودة ومفارقة مريرة ومؤشر مخيّب للآمال على عدم الاتّعاظ من التجارب المريرة الأخيرة
16:26 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: لا شك بأنّ إيران أكثر حرصًا على الأمن الجماعي للمنطقة من أيّ طرف آخر
15:22 |اليمن | قبائل بني نوف: نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعبًا النصر في مواجهة أميركا و"إسرائيل"
15:21 |جوكار: التقدّم في تنفيذ التفاهم مرهون بتنفيذ بنوده على أرض الواقع ولن ننتقل إلى البنود أو المراحل اللاحقة من الاتفاق قبل تنفيذ البنود الأولى بشكل كامل
15:20 |رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإيراني محمد صالح جوكار: الأصول الإيرانية التي أُفرج عنها أصبحت تحت التصرّف الكامل لإيران وسننفقها بالطريقة التي نراها مناسبة
15:20 |جوكار: لا نثق إطلاقًا بالمسؤولين الأميركيين في الاتفاق المرتقَب وعلى فريقنا المفاوض أنْ يتعامل مع المفاوضات بأقصى درجات الدقة والحذر
14:31 |التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت بعد تحذير حرس الثورة الإسلامية
14:00 |علي أكبر ولايتي: استقرار الدول العربية المطلة على الخليج يعود إلى إدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان
13:56 |الخارجية الإيرانية: استخدام أميركا للقواعد العسكرية في دول المنطقة أثبت بوضوح استهتارها بأمن دول المنطقة وعلاقاتها المتبادلة
13:55 |الخارجية الإيرانية: مزاعم التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن دول مجلس التعاون الخليجي ليس إلا مجرد كلام فارغ وتشويه للواقع
13:55 |الخارجية الإيرانية: الجميع يدرك جيداً أن الوجود العسكري الأميركي في دول المنطقة ليس إلا عبئاً على شعوبها وسبباً لانعدام الأمن
11:35 |الخارجية الإيرانية: ما اتفق عليه في البند 5 من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز
11:34 |الخارجية الإيرانية: المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية
07:44 |غروسي: ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني
07:43 |غروسي: تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأميركية
07:38 |صحيفة "وول ستريت جورنال": تعارض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وسائر الدول المطلة على الخليج أي فرض لرسوم عبور معتبرةً أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومجانية دون أي رسوم
07:37 |صحيفة "وول ستريت جورنال": يقول مسؤولون إيرانيون إن هذا المشروع قد يدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا كما اقترحت إيران تقاسم هذه الإيرادات مع دول الجوار المطلة على الخليج
07:36 |صحيفة "وول ستريت جورنال": تعتزم طهران بعد انتهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والسلامة والخدمات البيئية