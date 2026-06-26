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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-26 07:34
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21:57 |
الخارجية الإيرانية: عراقجي أعرب لإسحاق دار عن تقديره لحسن ضيافة باكستان للرئيس بزشكيان والوفد المرافق له
21:53 |
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار
21:37 |
وزير النفط الإيراني: جرى خلال الاجتماع في الهند التأكيد على ضرورة انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط
21:36 |
وزير النفط الإيراني: خلال اجتماع عُقِد مؤخّرًا في الهند تمَّ التذكير بالأضرار التي لحقت بسوق النفط جرّاء الحرب على إيران
20:37 |
عضو الفريق الاقتصادي الإيراني المفاوض حسين قربان زاده: تقاضي تكاليف مقابل الخدمات في هرمز هو أمر قانوني ونحن نصر عليه وسيطبق
19:55 |
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي: مضيق هرمز أرض إيرانية ولا علاقة للولايات المتحدة به
19:48 |
الخارجية الايرانية: الوزير عباس عراقجي أَطْلَع هاتفيًا نظيرته البريطانية إيفيت كوبر على مسار المفاوضات والتقدّم في تنفيذ التفاهمات
19:48 |
الخارجية الايرانية: الجانبان استعرضا التطوّرات على الصعيدين الثنائي والإقليمي وشدّدا على استمرار المشاورات بهدف دعم الاستقرار
19:43 |
الحرس الثوري الإيراني: ننفي صحة الأنباء عن إنشاء خط اتصال مباشر بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز
19:28 |
عزيزي لقادة مجلس التعاون الخليجي: رأيتم كيف تحوّلت القواعد العسكرية الأميركية في بلدانكم إلى مصدر للتهديد بدلًا من توفير الأمن
19:28 |
عزيزي: القوة الصاروخية والطائرات المُسيَّرة وكذلك إدارة مضيق هرمز خطوط حمراء جدّية لإيران
19:18 |
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: نحذّر قادة مجلس التعاون الخليجي من أنّ الرهان على السيناريو الأميركي سيقضي على استقراركم وأمنكم
19:12 |
رئيس البنك المركزي الإيراني: خصّصت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وحدها 3.7 مليارات دولار من العملات الأجنبية لهذا الغرض
19:11 |
"بلومبرغ" عن مسؤولين عُمانيين: لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب في مضيق هرمز
19:11 |
رئيس البنك المركزي الإيراني: استنادًا إلى التقديرات الاحترازية التي أُعِدّت خلال الحرب والأشهر الماضية قمنا بتأمين موارد كافية لشراء السلع الأساسية والأدوية
18:42 |
وكالة "إرنا": رئيسا الجمارك في إيران وعُمان يقترحان تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاقية الجمارك
18:19 |
"بلومبرغ": سلطنة عُمان تبلغ حلفاءها بأنّ السفن العابرة لمضيق هرمز ربما تدفع رسومًا
17:55 |
الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية": أغلب السفن تستخدم المسار الشمالي الذي تسيطر عليه إيران في مضيق هرمز
17:42 |
الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية": عدد كبير من السفن بدأت تغادر مضيق هرمز
17:42 |
الأمين العام لـ"المنظمة البحرية الدولية": ندعو السفن إلى عدم المغامرة بسلوك مسارات غير معتمدة للمرور من مضيق هرمز
17:08 |
وزير الخارجية الباكستاني: وصول 22 إيرانيًا إلى كراتشي هم من أفراد طاقم سفينة اعترضتها القوات الأميركية سابقًا
16:36 |
بقائي: الحق الأصيل في الدفاع المشروع ليس محلًّا للنقاش فوسائل الدفاع لا يمكن أنْ تكون موضع مساومة أو تنازل
16:35 |
بقائي: أمن إيران القومي وكرامتها أمران لا يقبلان المساومة أو الاشتراط
16:32 |
بقائي: القدرات العسكرية الإيرانية تضمن في الوقت ذاته السلام والاستقرار في المنطقة
16:31 |
بقائي: لماذا يلتزم "مجلس التعاون" الصمت إزاء الترسانة النووية "الإسرائيلية" التي تقع خارج نطاق أيّ رقابة دولية؟
16:31 |
بقائي: ينبغي أنْ يكون واضحًا للجميع أنّ القدرات العسكرية الإيرانية تكفل للشعب الإيراني حقّه الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان والجرائم
16:30 |
بقائي: لماذا يتجاهل "مجلس التعاون" الاعتداءات المتكرّرة للكيان الصهيوني على دول المنطقة واحتلاله للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية؟
16:29 |
بقائي: لماذا يتغافل "مجلس التعاون" عن سباق التسلح المدمّر وعن شراء وتخزين مئات مليارات الدولارات من مختلف أنواع الأسلحة المتطوّرة التي لا مبرّر دفاعيًا لها؟
16:28 |
بقائي: ينبغي مساءلة الجيران في الجنوب عن سبب انخراطهم في العدوان على جارتهم المسلمة في مخالفة لمبدأ حسن الجوار والقواعد الأساسية للقانون الدولي
16:28 |
بقائي: لماذا سمح الجيران في الجنوب باستخدام أراضيهم ضد إيران أو بإطلاق الصواريخ منها؟
16:27 |
بقائي: "مجلس التعاون الخليجي" ظنَّ أنّ حل هذا القلق يكمن في الاحتماء بأكبر منتهك للأمن
16:27 |
بقائي: ظنُّ "مجلس التعاون الخليجي" خروج عن الغاية المنشودة ومفارقة مريرة ومؤشر مخيّب للآمال على عدم الاتّعاظ من التجارب المريرة الأخيرة
16:27 |
بقائي: بيان أميركا مع "مجلس التعاون" يقلب الحقائق
16:26 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ‏لا شك بأنّ إيران أكثر حرصًا على الأمن الجماعي للمنطقة من أيّ طرف آخر
15:22 |
اليمن | قبائل بني نوف: نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وشعبًا النصر في مواجهة أميركا و"إسرائيل"
15:21 |
جوكار: التقدّم في تنفيذ التفاهم مرهون بتنفيذ بنوده على أرض الواقع ولن ننتقل إلى البنود أو المراحل اللاحقة من الاتفاق قبل تنفيذ البنود الأولى بشكل كامل
15:20 |
رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في مجلس الشورى الإيراني محمد صالح جوكار: الأصول الإيرانية التي أُفرج عنها أصبحت تحت التصرّف الكامل لإيران وسننفقها بالطريقة التي نراها مناسبة
15:20 |
جوكار: لا يحق للولايات المتحدة أنْ تفرض أيّ شروط أو تحدّد كيفية استخدام هذه الأصول
15:20 |
جوكار: لا نثق إطلاقًا بالمسؤولين الأميركيين في الاتفاق المرتقَب وعلى فريقنا المفاوض أنْ يتعامل مع المفاوضات بأقصى درجات الدقة والحذر
14:31 |
التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط أجنبية حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير مصرح به عادت بعد تحذير حرس الثورة الإسلامية
14:00 |
علي أكبر ولايتي: استقرار الدول العربية المطلة على الخليج يعود إلى إدارة إيران لمضيق هرمز على مدى قرن من الزمان
13:59 |
علي أكبر ولايتي: الغرب لم يجلب للمنطقة سوى النهب والعنف
13:56 |
الخارجية الإيرانية: استخدام أميركا للقواعد العسكرية في دول المنطقة أثبت بوضوح استهتارها بأمن دول المنطقة وعلاقاتها المتبادلة
13:55 |
الخارجية الإيرانية: مزاعم التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن دول مجلس التعاون الخليجي ليس إلا مجرد كلام فارغ وتشويه للواقع
13:55 |
الخارجية الإيرانية: الجميع يدرك جيداً أن الوجود العسكري الأميركي في دول المنطقة ليس إلا عبئاً على شعوبها وسبباً لانعدام الأمن
11:35 |
الخارجية الإيرانية: ما اتفق عليه في البند 5 من مذكرة التفاهم هو الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز
11:34 |
الخارجية الإيرانية: المواقف الواردة في البيان الأمريكي الخليجي يوم أمس تدخلية وغير مسؤولة واستفزازية
11:34 |
الخارجية الإيرانية: نحذر من استمرار السلوكيات العدائية والتدخلية في المنطقة
07:44 |
غروسي: ترقيق اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب هو أحد الحلول المطروحة في التعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني
07:43 |
غروسي: مستعدون للمضي قدما في أداء عملنا الفني في إيران
07:43 |
غروسي: تفاصيل عملنا في إيران وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأميركية
07:38 |
صحيفة "وول ستريت جورنال": تعارض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان وسائر الدول المطلة على الخليج أي فرض لرسوم عبور معتبرةً أن الممرات المائية الدولية يجب أن تبقى مفتوحة ومجانية دون أي رسوم
07:37 |
صحيفة "وول ستريت جورنال": يقول مسؤولون إيرانيون إن هذا المشروع قد يدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار سنويًا كما اقترحت إيران تقاسم هذه الإيرادات مع دول الجوار المطلة على الخليج
07:36 |
صحيفة "وول ستريت جورنال": تعتزم طهران بعد انتهاء الحرب فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز مقابل تقديم خدمات مثل الأمن والسلامة والخدمات البيئية
07:35 |
صحيفة "وول ستريت جورنال": إيران تسعى لتحقيق مليارات الدولارات عبر فرض رسوم على السفن
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