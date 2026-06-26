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خاص العهد

خاص العهد

حشودٌ غفيرة تُحيي مسيرة العاشر في مشغرة

2026-06-26 09:12
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ماهر قمر - مراسل
127 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

انطلقت مسيرة العاشر من محرّم في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، عقب تلاوة المصرع الحسيني في حسينية الإمام الحسين (ع)، بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة.

وتقدّمت المسيرة فرق كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، تلتها مواكب اللطم والعزاء، بمشاركة لفيف من العلماء وفعاليات البلدة، إلى جانب حشد غفير من الأهالي الذين جابوا شوارع البلدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه.

وردّد المشاركون الهتافات والصرخات الحسينية التي عبّرت عن التمسك بمبادئ عاشوراء، كما ارتفعت الهتافات المؤيدة للمقاومة، تأكيدًا على استمرار النهج الحسيني والثبات على خيار الدفاع عن الوطن وصون كرامة الشعب.

وأكّد أبناء مشغرة، من خلال مشاركتهم الواسعة، أن تضحيات الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن والشعب تمثّل امتدادًا لنهج الإمام الحسين (ع)، وتجسّد قيم البذل والفداء في مواجهة العدوان والظلم.

وتُليت المجالس والمصارع الحسينية في حسينيات بلدات البقاع الغربي، حيث تشهد هذه البلدات تباعًا انطلاق مسيرات عاشورائية رمزية عقب تلاوة المصرع الحسيني، بمشاركة واسعة من الأهالي، في مشهدٍ يجسّد وحدة الإحياء العاشورائي والوفاء لنهضة الإمام الحسين (ع).

الكلمات المفتاحية
مشغرة عاشوراء عاشوراء 2026 محرم
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