Your browser does not support the video tag.

انطلقت مسيرة العاشر من محرّم في بلدة مشغرة في البقاع الغربي، عقب تلاوة المصرع الحسيني في حسينية الإمام الحسين (ع)، بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة.

وتقدّمت المسيرة فرق كشافة الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)، تلتها مواكب اللطم والعزاء، بمشاركة لفيف من العلماء وفعاليات البلدة، إلى جانب حشد غفير من الأهالي الذين جابوا شوارع البلدة إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه.

وردّد المشاركون الهتافات والصرخات الحسينية التي عبّرت عن التمسك بمبادئ عاشوراء، كما ارتفعت الهتافات المؤيدة للمقاومة، تأكيدًا على استمرار النهج الحسيني والثبات على خيار الدفاع عن الوطن وصون كرامة الشعب.

وأكّد أبناء مشغرة، من خلال مشاركتهم الواسعة، أن تضحيات الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الوطن والشعب تمثّل امتدادًا لنهج الإمام الحسين (ع)، وتجسّد قيم البذل والفداء في مواجهة العدوان والظلم.

وتُليت المجالس والمصارع الحسينية في حسينيات بلدات البقاع الغربي، حيث تشهد هذه البلدات تباعًا انطلاق مسيرات عاشورائية رمزية عقب تلاوة المصرع الحسيني، بمشاركة واسعة من الأهالي، في مشهدٍ يجسّد وحدة الإحياء العاشورائي والوفاء لنهضة الإمام الحسين (ع).

الكلمات المفتاحية