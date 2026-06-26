المقال التالي عمدة نيويورك يحضر مجلس العاشر من محرم
لبنان
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
لبنان
كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية
10:38 |الشيخ قاسم: نرحّب بالدول العربية التي تعمل على إعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني وإخراج "اسرائيل" ويمنعها من تحقيق أهدافها
10:36 |الشيخ قاسم: لضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين ايران وأميركا كداعم أساسي للسيادة اللبنانية أرسلها الله كهبة
10:35 |الشيخ قاسم: على السلطة السياسية أن تُعيد النظر في مسارها في جمع الكلمة ووحدة الصف الموقف بمواجهة العدو الاسرائيل والتوقف عن تنفيذ إملاءاته
10:33 |الشيخ قاسم: سقف السيادة يمكن تحقيقه في أن نبقى في إطار اتفاق 27/11/2024 على قاعدة جنوب نهر الليطاني حصرًا
10:32 |الشيخ قاسم: سنبقى مع إيران ونريد أن نكون وحدة حال لأنه تبيّن أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب لكسر "اسرائيل" وطردها من أرضنا
10:32 |الشيخ قاسم: لا خيار أمام "اسرائيل" إلّا الانسحاب الكامل من كلّ شبر وأرض لبنانية وإيقاف العدوان الذي فشل في تحقيق الأهداف التوسعية
10:29 |الشيخ قاسم: إيران صمدت وقدّمت الإمام الخامنئي رمزًا وعلمًا ونورًا وثورة وتعبئة مع القادة والناس والمدنيين والتضحيات الكبيرة
10:28 |الشيخ قاسم: أرادت اميركا و"اسرائيل" إلغاء وجود إيران بتغيير نظامها والسيطرة على البلد واعتقدوا بأنهم يتمكّنون بذلك
10:27 |الشيخ قاسم: بالموقف الكربلائي لكلّ شبعنا الأبي والعزيز استطعنا أن نوقف العدوان ونحقق انجازًا عظيمًا
10:26 |الشيخ قاسم: "اسرائيل" موجودة في لبنان لأنها تريد أن تبتلعه وتحتلّه على طريق "اسرائيل" الكبرى
10:25 |الشيخ قاسم: صدرت أصوات خافتة تعترض على أننا مع الحسين فهزمت دماء الشهداء الطغاة واميركا و"اسرائيل"
10:23 |الشيخ قاسم: نحن في عاشوراء مع الامام الخميني والامام الخامنئي والسيد مجبتى الخامنئي والامام الصدر والشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والسيد حنن نصر الله ومع المجاهدين والجرحى والاسرى والعوائل
10:23 |الشيخ قاسم: عاشوراء اليوم تتكرّر كلّ العائلة والمجتمع سيدي الحسين حضروا في الجنوب وكلّ مكان هو جنوب
10:20 |الشيخ قاسم: حضور الناس في كلّ مكان على الرغم من الألم والفقد والصعوبات هذا الشعب شعب أبيّ طاهر أخذ من مدرسة الامام الحسين وربط صامدًا