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عاشوراء 2026
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لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية
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لبنان

كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية

2026-06-26 09:34
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10:40 |
الشيخ قاسم: تحية الى الشعب العراقي حكومة وشعبًا ومرجعية وحشدًا
10:40 |
الشيخ قاسم: سينتصر أصحاب الحق وسنبقى على شعار هيهات منّا الذلّة
10:39 |
الشيخ قاسم: ستبقى فلسطين هي البوصلة
10:39 |
الشيخ قاسم: تحية الى الشعب اليمني العزيز والمضحّي
10:38 |
الشيخ قاسم: نريد أناسًا تدعمنا لسيادتنا وليس لدعم "اسرائيل"
10:38 |
الشيخ قاسم: نرحّب بالدول العربية التي تعمل على إعادة الإعمار واستعادة السيادة وتقوية الجيش اللبناني وإخراج "اسرائيل" ويمنعها من تحقيق أهدافها
10:37 |
الشيخ قاسم: لقد ثبت أن إيران طريق الخلاص
10:37 |
الشيخ قاسم: كفّوا أيدي الدول العربية والأجنبية التي تضغط عليكم للفتنة ولمصالح "اسرائيل"
10:36 |
الشيخ قاسم: لضرورة الاستفادة من مسار التفاهم بين ايران وأميركا كداعم أساسي للسيادة اللبنانية أرسلها الله كهبة
10:35 |
الشيخ قاسم: على السلطة السياسية أن تُعيد النظر في مسارها في جمع الكلمة ووحدة الصف الموقف بمواجهة العدو الاسرائيل والتوقف عن تنفيذ إملاءاته
10:35 |
الشيخ قاسم: نحن جاهزون ونمدّ اليد انتهزوا الفرصة المقاومة قوية
10:35 |
الشيخ قاسم: لضرورة شحذ الهمم وسدّ الفجوة الاجتماعية وإعادة الإعمار
10:34 |
الشيخ قاسم: لا تستطيع السلطة أن تعادي أكثر من نصف الشعب اللبناني
10:33 |
الشيخ قاسم: سقف السيادة يمكن تحقيقه في أن نبقى في إطار اتفاق 27/11/2024 على قاعدة جنوب نهر الليطاني حصرًا
10:33 |
الشيخ قاسم: المقاومة مستمرة بوجودها وحصورها وقرارها
10:33 |
الشيخ قاسم: المقاومة عماد استقلال لبنان وتحريره
10:32 |
الشيخ قاسم: عملنا كمحور وشكرًا لإيران حتى يدخل الشكر الى النفوس المريضة
10:32 |
الشيخ قاسم: سنبقى مع إيران ونريد أن نكون وحدة حال لأنه تبيّن أن قوتكم مع قوة المقاومين في الميدان تساعد في إيجاد التوازن المناسب لكسر "اسرائيل" وطردها من أرضنا
10:32 |
الشيخ قاسم: لا خيار أمام "اسرائيل" إلّا الانسحاب الكامل من كلّ شبر وأرض لبنانية وإيقاف العدوان الذي فشل في تحقيق الأهداف التوسعية
10:32 |
الشيخ قاسم: أيّ التزام ضدّ سيادة لبنان لن يمرّ
10:31 |
الشيخ قاسم: تعاونّا مع إيران في فترة العدوان وكسرنا المشروع معًا
10:30 |
الشيخ قاسم: إيران تصنع المستقبل اليوم لها وللمنطقة
10:29 |
الشيخ قاسم: إيران صمدت وقدّمت الإمام الخامنئي رمزًا وعلمًا ونورًا وثورة وتعبئة مع القادة والناس والمدنيين والتضحيات الكبيرة
10:29 |
الشيخ قاسم: مذكرة التفاهم هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا و"اسرائيل"
10:28 |
الشيخ قاسم: أرادت اميركا و"اسرائيل" إلغاء وجود إيران بتغيير نظامها والسيطرة على البلد واعتقدوا بأنهم يتمكّنون بذلك
10:27 |
الشيخ قاسم: بالموقف الكربلائي لكلّ شبعنا الأبي والعزيز استطعنا أن نوقف العدوان ونحقق انجازًا عظيمًا
10:27 |
الشيخ قاسم: لقد كسرنا المشروع الاسرائيلي الامريكي ودخلنا مرحلة جديدة
10:26 |
الشيخ قاسم: "اسرائيل" موجودة في لبنان لأنها تريد أن تبتلعه وتحتلّه على طريق "اسرائيل" الكبرى
10:26 |
الشيخ قاسم: المقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال
10:25 |
الشيخ قاسم: صدرت أصوات خافتة تعترض على أننا مع الحسين فهزمت دماء الشهداء الطغاة واميركا و"اسرائيل"
10:25 |
الشيخ قاسم: واجهنا حرب إلغاء وجود لحزب الله وبيئته وشعبه
10:24 |
الشيخ قاسم: تحوّل كلّ لبنان الى جنوب
10:24 |
الشيخ قاسم: انتقلنا الى يا ليتنا كنّا معكم الى كنّا معكم
10:24 |
الشيخ قاسم: أصبحنا أمام كربلاء المتصلة الى التاريخ
10:23 |
الشيخ قاسم: نحن في عاشوراء مع الامام الخميني والامام الخامنئي والسيد مجبتى الخامنئي والامام الصدر والشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والسيد حنن نصر الله ومع المجاهدين والجرحى والاسرى والعوائل
10:23 |
الشيخ قاسم: الجرحى والاسرى أمانة في أعناقنا كلّهم كانوا في عاشوراء ولا زالوا
10:23 |
الشيخ قاسم: عاشوراء اليوم تتكرّر كلّ العائلة والمجتمع سيدي الحسين حضروا في الجنوب وكلّ مكان هو جنوب
10:20 |
الشيخ قاسم: حضور الناس في كلّ مكان على الرغم من الألم والفقد والصعوبات هذا الشعب شعب أبيّ طاهر أخذ من مدرسة الامام الحسين وربط صامدًا
10:19 |
الشيخ قاسم: نقول للإمام الحسين لبيك يا حسين
10:18 |
الشيخ قاسم: المشهد العاشورائي أيقونة التاريخ في التضحية والعطاء والخلود
10:18 |
الشيخ قاسم: المشهد العاشورائي هو التعبئة الحقيقية الثورية التي تسقط الطاغوت
10:13 |
بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم
الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله عاشوراء 2026
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