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عاشوراء 2026
المقال التالي من مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم في مقام السيدة خولة (ع) في مدينة بعلبك

عربي ودولي

عمدة نيويورك يحضر مجلس العاشر من محرم
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عربي ودولي

عمدة نيويورك يحضر مجلس العاشر من محرم

2026-06-26 09:34
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شارك عمدة نيويورك زهران ممداني ليل أمس الجمعة في مجلس عزاء أقيم في المدينة احياء لذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في العاشر من محرم.

 

وكتب ممداني في تدوينة على منصة (X): "يوم عاشوراء هو يومٌ للذكرى والتضحية والتأمل".

 

وأضاف "اليوم، في العاشر من محرم، نتذكر التزام الإمام الحسين (ع) الراسخ بالحق والكرامة"، مشيرًا الى أن "إرثه الخالد يُذكّرنا بالقيم الراسخة للإيمان، وخدمة بعضنا بعضًا، والإيمان بأن العدالة تستحق النضال دائمًا".

 

كما قال "مدينتنا تستمد قوتها من تنوع التقاليد الدينية التي تُشكّلها، ومن نضالنا المشترك ضد الظلم والقهر، فلنُواصل العمل بهذه القيم ونحن نبني مدينةً أكثر عدلًا لكلّ نيويوركي".

الكلمات المفتاحية
نيويورك عاشوراء 2026 محرم
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