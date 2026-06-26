أحيا حزب الله اليوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026، ذكرى عاشوراء أبي عبد الله الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه بمجلس عزاء مركزي أقامه في مرقد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، حضره قيادات وشخصيات حزبية وسياسية واجتماعية وعلمائية ووفود من عوائل شهداء المقاومة الإسلامية والجرحى وحشود شعبية غفيرة من مختلف مناطق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ونظّم حزب الله مسيرة عاشورائية مركزية ضخمة انطلقت من أمام مرقد سيد شهداء الأمة، بعد المصرع الحسيني الذي تلاه خادم المنبر الحسيني سماحة الشيخ علي سليم.

المسيرة العاشورائية المركزية احتشدت على امتداد جادة الإمام الخميني (رض) - طريق المطار، يتقدمها الفرق الكشفية من أفواج كشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الرايات، وعوائل الشهداء الذين حملوا صور أبنائهم شهداء المقاومة.

وسارت المسيرة العاشورائية على وقع الموسيقى الحزينة لكشافة الإمام المهدي، وشعارات التأييد للمقاومة الإسلامية والتنديد بالكيان الصهيوني، وسط إجراءات أمنية مشدّدة اتخذت على طول الطرقات المؤدية إلى مرقد الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وطريق المطار والطرقات المؤدية إليها.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات: "لبيك يا حسين"، و"ما تركتك يا حسين"، و"هيهات منا الذلة"، و"الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا"، ترددت عبر مكبرات الصوت التي توزعت على مختلف الطرقات المحيطة بمرقد سيد شهداء الأمة، وعلى امتداد مسار المسيرة.

وتخلل المسيرة مواكب اللطم على الصدور على وقع الندبيات الحسينية وشعارات المواساة والعزاء بشهادة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه.

وقد خصّص منظمو المسيرة الجانب الغربي من جادة الإمام الخميني (رض) للأخوة وصولًا إلى جامعة usal، فيما خصصت الجهة الشرقية من الجادة للأخوات.

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