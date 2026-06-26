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لبنان

طقس لبنان.. ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات
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لبنان

طقس لبنان.. ارتفاع بالحرارة وضباب على المرتفعات

2026-06-26 11:21
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحيانًا ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر.

الحال العامة
طقس ربيعي مستقر نسبيًا يسيطر على لبنان مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية مع بعض التقلبات المحلية بسبب تدفق كتل هوائية باردة نسبيًا ورطبة من تركيا الى منطقة الحوض الشرقي للمتوسط التي تتراجع تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين ومن المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل مع أجواء مستقرة ودافئة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 15 و25، وزحلة بين 13 و27 درجة.
تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية يوم غد السبت خاصة على الشواطئ الشمالية.

الطقس المتوقع
- السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح أحيانًا ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر.
- الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل. يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظهر مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية.
- الإثنين: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات فترة قبل الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
- الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالًا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 13 الى 30 درجة
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساءً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. 
-  حرارة سطح الماء: 22°م.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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