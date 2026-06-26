أصدر مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران تحذيرًا بشأن تحركات الطائرات الحربية الصهيونية في أجواء بعض الدول المجاورة لإيران، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك أي تهديد لأمنها دون رد.

وأكد المقر في بيان له، أن تحركات ووجود الطائرات الحربية لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران، يُعتبر إجراءً خطيرًا وتهديدًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن المقر أنه إذا كانت الولايات المتحدة غير قادرة على كبح جماح الكيان الصهيوني والسيطرة عليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتحمل أي تهديد موجه ضدها، وتعتبر الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حقًا لها.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلايى أن الخطوط الحمر لإيران هي الشروط التي أعلنها قائد الثورة، مشيرًا إلى أن العدو يسعى إلى بث اليأس والانقسام في البلاد عبر نشر روايات كاذبة، مؤكدًا أن الشعب الإيراني استطاع تقويض مصداقية أعدائه في المنطقة والعالم.

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