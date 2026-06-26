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إيران

عراقجي: لن ننسى ولن نغفر
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إيران

عراقجي: لن ننسى ولن نغفر

2026-06-26 12:37
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى ولن تغفر للعدو الأميركي جريمة اغتياله لآية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله تعالى عليه.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال عراقجي إن "الإمام الحسين عليه السلام هو سيد الشهداء وإمام الشهداء لدى الشيعة، لأنه ضحّى بكل ما يملك في صحراء كربلاء".

وأضاف عراقجي: "لن ننسى ولن نغفر أبدًا استشهاد آية الله العظمى السيد علي خامنئي، الذي هو سيّد وقائد شهداء الثورة الإسلامية في ايران".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الإمام الخامنئي عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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