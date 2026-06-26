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عربي ودولي

انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز
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عربي ودولي

انخفاض أسعار النفط مع استئناف الشحنات عبر مضيق هرمز

2026-06-26 12:41
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تراجعت أسعار النفط اليوم متجهة نحو خسائر أسبوعية مع انحسار مخاوف شحّ الإمداد، إثر خروج المزيد من ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر آب/أغسطس المقبل، عند 70.65 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 1.77% عن سعر التسوية السابق.

وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه عند 74.03 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.63% عن سعر الإغلاق السابق.

وزاد الخامان القياسيان بأكثر من 2%، لكل منهما أمس الخميس بعد أن أصيبت سفينة شحن بقذيفة مجهولة بالقرب من عُمان، مما دفع ⁠المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق برنامج إجلاء طوعي.

وقال مسؤولان أميركيان إن إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في أثناء محاولتها عبور المضيق. وقالت السلطات الإيرانية إن أمن السفن المبحرة خارج المسارات المحددة في مضيق هرمز غير مؤكد.

وقال المحلل لدى "آي جي" توني سيكامور" مع تسلل علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار مرة أخرى، ستراقب الأسواق عن كثب لترى ما إذا كانت حركة ناقلات النفط ستستأنف أم أن هذه العقبات الأخيرة ستجبر المنتجين على التريث في الزيادات المخطط لها في الإنتاج".


 

الكلمات المفتاحية
النفط الاقتصاد العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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