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عربي ودولي

الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي
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عربي ودولي

الذهب يتجه نحو الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي

2026-06-26 12:57
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واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026، نحو مزيد من الخسارة للأسبوع الرابع على التوالي حيث ظل دون مستوى 4000 دولار للأونصة مع صعود الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت غرينيتش، هبط سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 3991.49 دولار للأونصة، وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 1% عند 4007.30 دولار.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه الذهب لتسجيل خسارة نسبتها 4% بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون مستوى 4000 دولار الرئيسي للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وقال كلفن وانج كبير محللي ⁠السوق لدى أواندا: "أدى التغيير السريع في توقعات السياسة النقدية الأميركية المائلة للتشديد إلى خلق زخم صعودي قوي للدولار مما أدى في النهاية إلى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الذهب".

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أقوى مستوياته منذ أيار/مايو 2025 في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى

ويتوقع وانج أن التصحيح الذي يشهده الذهب على مدى عدة أشهر، منذ بلوغه أعلى مستوياته على الإطلاق في أواخر كانون الثاني/يناير 2026، سيستمر نحو مستوى 3400 دولار على الأمد الطويل.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 29% عن ⁠أعلى مستوياتها عند 5594.82 دولار في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ أدى التضخم الناجم عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس أن التضخم في الولايات المتحدة واصل الارتفاع في أيار/مايو الماضي، متجاوزًا عتبة 4 % للمرة الأولى منذ ثلاث ⁠سنوات.

وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته حين تكون أسعار الفائدة مرتفعة كونه ⁠من الأصول التي لا تدر عائدًا.

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة "لسي إم إي"، يتوقع المتعاملون رفع أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، مع احتمال نسبته 64% بتطبيق زيادة في ⁠أيلول/سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 56.01 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2.4% إلى 1563.20 دولار، وخسر البلاديوم 1.6% إلى 1165.93 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة نحو تكبد خسارة أسبوعية.

الكلمات المفتاحية
الدولار الذهب الفضة
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