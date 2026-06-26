أكد مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي أن تكون ذكرى عاشوراء مناسبة لتجديد العهد بحماية الوحدة الوطنية، ودعم الدولة ومؤسساتها، ورفض الفساد والاستبداد، ومواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"، وتعزيز الحوار بين جميع اللبنانيين، والعمل على بناء دولة المواطنة والعدالة والقانون.

كلام المفتي عسيران جاء خلال إحياء مراسم اليوم العاشر من شهر محرم في حسينية صيدا، حيث تلا السيرة الحسينية إلى جانب الشيخ علي مغنية، بحضور حشد من الفاعليات ورجال الدين والمؤمنين الذين شاركوا في إحياء المناسبة، مؤكدين التمسك بقيم عاشوراء القائمة على الحق والعدالة والإصلاح.

وشدد المفتي عسيران على أن ذكرى عاشوراء، بما تحمله من قيم ومبادئ، ينبغي أن تتحول إلى قوة أخلاقية ووطنية تسهم في حماية لبنان وصون استقراره، وترسيخ الشراكة بين جميع أبنائه، ليبقى الوطن مساحة لقاء وتعاون وتضامن في مواجهة الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن الرسالة الكبرى للإمام الحسين (ع) ليست صناعة الانقسام، بل صناعة الإنسان الحر، والمجتمع العادل، والوطن المعتصم.



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