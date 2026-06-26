العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي بالصور| حضور علمائي بارز في المسيرة العاشورائية بالضاحية الجنوبية لبيروت

لبنان

مفتي صيدا والزهراني: ذكرى عاشوراء ينبغي أن تتحول إلى قوة أخلاقية ووطنية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

مفتي صيدا والزهراني: ذكرى عاشوراء ينبغي أن تتحول إلى قوة أخلاقية ووطنية

2026-06-26 13:10
127

أكد مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي أن تكون ذكرى عاشوراء مناسبة لتجديد العهد بحماية الوحدة الوطنية، ودعم الدولة ومؤسساتها، ورفض الفساد والاستبداد، ومواجهة الاعتداءات "الإسرائيلية"، وتعزيز الحوار بين جميع اللبنانيين، والعمل على بناء دولة المواطنة والعدالة والقانون.

كلام المفتي عسيران جاء خلال إحياء مراسم اليوم العاشر من شهر محرم في حسينية صيدا، حيث تلا السيرة الحسينية إلى جانب الشيخ علي مغنية، بحضور حشد من الفاعليات ورجال الدين والمؤمنين الذين شاركوا في إحياء المناسبة، مؤكدين التمسك بقيم عاشوراء القائمة على الحق والعدالة والإصلاح.

وشدد المفتي عسيران على أن ذكرى عاشوراء، بما تحمله من قيم ومبادئ، ينبغي أن تتحول إلى قوة أخلاقية ووطنية تسهم في حماية لبنان وصون استقراره، وترسيخ الشراكة بين جميع أبنائه، ليبقى الوطن مساحة لقاء وتعاون وتضامن في مواجهة الأزمات والتحديات، مؤكدًا أن الرسالة الكبرى للإمام الحسين (ع) ليست صناعة الانقسام، بل صناعة الإنسان الحر، والمجتمع العادل، والوطن المعتصم.
 

الكلمات المفتاحية
صيدا عاشوراء عاشوراء 2026 محرم
إقرأ المزيد
المزيد
فضل الله ينفي مزاعم بشأن مشاركته في صياغة موقف لبنان من المفاوضات 
فضل الله ينفي مزاعم بشأن مشاركته في صياغة موقف لبنان من المفاوضات 
لبنان منذ 41 دقيقة
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
لبنان منذ 51 دقيقة
المقاومة الإسلامية: تلة علي الطاهر تحت سيطرة مجاهدينا وهي خالية من أي وجود لقوات الاح
المقاومة الإسلامية: تلة علي الطاهر تحت سيطرة مجاهدينا وهي خالية من أي وجود لقوات الاح
لبنان منذ ساعة
بالصور| المسيرة العاشورائية الحاشدة في بعلبك
بالصور| المسيرة العاشورائية الحاشدة في بعلبك
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
أمهات الشهداء في مسيرة العاشر من محرم: بدماء أبنائنا لبّيك يا حسين
أمهات الشهداء في مسيرة العاشر من محرم: بدماء أبنائنا لبّيك يا حسين
خاص العهد منذ 26 دقيقة
في مسيرة العاشر.. زينبيات يجدّدن العهد والوفاء للشهداء وسيّدهم
في مسيرة العاشر.. زينبيات يجدّدن العهد والوفاء للشهداء وسيّدهم
خاص العهد منذ 47 دقيقة
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
بالصور | حزب الله يُحيي مجلس شهادة الإمام الحسين (ع) في المجلس المركزي في مدينة صور
لبنان منذ 51 دقيقة
أجيال السيّد في مسيرة العاشر.. براءةٌ تنبض بحب الحسين (ع)
أجيال السيّد في مسيرة العاشر.. براءةٌ تنبض بحب الحسين (ع)
خاص العهد منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة