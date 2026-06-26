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عين على العدو

آيزينكوت: لبنان مقبرة رؤساء حكومات
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عين على العدو

آيزينكوت: لبنان مقبرة رؤساء حكومات "إسرائيل"

2026-06-26 13:50
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قال رئيس أركان الاحتلال الأسبق غادي آيزينكوت إن لبنان مقبرة رؤساء حكومات "إسرائيل" بدءًا من مناحيم بيغين بيغين مرورًا بإيهود أولمرت وصولًا الى بنيامين نتنياهو الغارق اليوم في وحله حتى الأذنين".

وفي مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال آيزينكوت  "انهارت محاولة نتنياهو للتغطية على إخفاق السابع من أكتوبر من خلال تحقيق إنجازات عسكرية؛ فهو مستعد لبذل أي شيء -حتى التنازل عن إحدى كليتيه- لضمان تشكيل لجنة تحقيق سياسية".

وأضاف "نسمع أن نتنياهو يهدد حاييم كاتس بالطرد من حزب "الليكود"، في حين أنه -لو خاض الانتخابات بمفرده ودون الحزب- لن يحصل على أكثر من عشرة مقاعد؛ فحتى بن غوريون، الذي كان شخصية أعظم شأنا بكثير، قد فشل في تجربته مع حزب رافي".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو العدوان الصهيوني
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