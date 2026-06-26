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إيران

غريب آبادي: لا عبور آمن بمضيق هرمز بمعزل عن طهران
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إيران

غريب آبادي: لا عبور آمن بمضيق هرمز بمعزل عن طهران

2026-06-26 14:06
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أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المسارات الموازية في مضيق هرمز أو اتخاذ القرارات بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية لا يضمن المرور الآمن عبر هذا الممر البحري.

وفي منشور له اليوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026، عبر حسابه على منصة "إكس" ردّ نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، على "بعض المساعي الرامية لإنشاء مسارات موازية لحركة السفن عبر مضيق هرمز خارج إطار الإدارة المشتركة بين إيران وسلطنة عُمان"، مؤكدًا "أن المرور الآمن عبر مضيق هرمز غير مضمون في ظل ترتيبات غامضة، أو مسارات موازية، أو اتخاذ قرارات بمعزل عن الاعتبارات الإيرانية بصفتها دولة ساحلية".

وشدد غريب آبادي على أن أي إطار عمل فعّال يجب أن يستند إلى التنسيق مع إيران وأحكام المادة 5 من مذكرة تفاهم إسلام آباد؛ وإلا فإن النتيجة ستكون تعليق المسار الموازي المحدد.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الخارجية الايرانية
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