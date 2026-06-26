نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تحقيقًا بعنوان: "كيف دمّرت إيران قاعدة بحرية أميركية، ولماذا دفع ذلك الولايات المتحدة إلى إعادة حساباتها؟".

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن المقال يؤكد أن "الضربات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على القاعدة البحرية الأميركية في البحرين تسببت في أضرار واسعة لم يُعلن عنها رسميًا من قبل وزارة الحرب الأميركية".

ويقول التقرير إنه "استنادًا إلى تحليل صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو ومقابلات مع مسؤولين وعسكريين حاليين وسابقين، فإن الأضرار شملت مقر القيادة، وعددًا من المباني، ومنشآت اتصالات بالأقمار الصناعية".

وأضاف التقرير أن "هذه الضربات أثّرت على حسابات واشنطن ودفعتها إلى إعادة تقييم انتشار قواتها، وإجراءات حماية قواعدها في المنطقة".



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