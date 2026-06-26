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إيران

بقائي: وهكذا حُلّت مشكلة الجوع في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عامين
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إيران

بقائي: وهكذا حُلّت مشكلة الجوع في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عامين

2026-06-26 14:29
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سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، من قرار وزارة الزراعة الأميركية القاضي بوقف إصدار التقرير السنوي بشأن انعدام الأمن الغذائي والجوع في الولايات المتحدة"، قائلًا: "وهكذا، فقد حُلّت مشكلة الجوع في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عامين".

وقال بقائي في منشور له على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026: "إن أميركا نفسها في أمسّ الحاجة إلى الإحسان والعطاء لمواجهة أزمة الجوع لديها".

وتشير بيانات "خدمة التوعية العالمية بالجوع" إلى أن أكثر من 47 مليون شخص في الولايات المتحدة، من بينهم طفل من بين كل خمسة أطفال، يفتقرون إلى الغذاء الكافي لحياة صحية، مع زيادة تقدر بـ 4.2 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي منذ عام 2020.

بدورها أكدت منظمة "فيدينغ أميركا" أن 47 مليون أميركي يكافحون يوميًا لتأمين احتياجاتهم الغذائية وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية واجتماعية.

وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد توقفت بهدوء في أيلول/سبتمبر 2024 عن إصدار تقريرها السنوي الذي استمر لثلاثين عامًا على التوالي، ليعلق بقائي بسخرية على هذا القرار قائلًا: "وهكذا، تم حل مشكلة الجوع في أمريكا منذ ما يقرب من عامين!".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الفقر الولايات المتحدة الجوع
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