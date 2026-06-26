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المقاومة الإسلامية: تلة علي الطاهر تحت سيطرة مجاهدينا وهي خالية من أي وجود لقوات الاح
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لبنان

المقاومة الإسلامية: تلة علي الطاهر تحت سيطرة مجاهدينا وهي خالية من أي وجود لقوات الاح

2026-06-26 20:14
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نفت المقاومة الإسلامية في بيان صادر عن غرفة عملياتها نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو "الإسرائيلي" حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية.

كما اكّدت غرفة العمليات أنّ التلة خالية من أي وجود لقوات الاحتلال، مشيرةً إلى أنّ التلة لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيطرتهم عليها، وهم في جهوزيّة كاملة للتصدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو.
 

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المقاومة الإسلامية لبنان العصف المأكول
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