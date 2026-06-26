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لبنان

فضل الله ينفي مزاعم بشأن مشاركته في صياغة موقف لبنان من المفاوضات 
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لبنان

فضل الله ينفي مزاعم بشأن مشاركته في صياغة موقف لبنان من المفاوضات 

2026-06-26 21:20
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنّ "ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية وما جرى دسّه من قبل جهات معروفة وتعميمه من أنّ موقف لبنان من المفاوضات جرت صياغته في لقاءات عقدت بين النائب فضل الله واللواء حسن شقير والعميد اندريه رحال عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا، ومغاير تمامًا لحقيقة ما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية". 

وأضاف: "موقف حزب الله يُحذّر بشدّة من المسار السياسي والأمني للمفاوضات المباشرة مع العدو لما فيه من تقويض لسيادة لبنان ولما يسببه من انقسامات داخلية خطيرة"، داعيًا السلطة إلى أنّ " التراجع عن هذا المسار وعن كل ما ارتكبته واتخذته من قرارات ضدّ شعبها".

كما أشار فضل الله إلى أنّ "ما تقوم به السلطة مسار تنازلي مجاني سيؤدّي إلى تخريب البلد ولا يصب إلّا في مصلحة العدو".

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لبنان حسن فضل الله
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