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الشيخ قبلان: الإتفاق بين السلطة الحالية و
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لبنان

الشيخ قبلان: الإتفاق بين السلطة الحالية و"إسرائيل" الإرهابية أسوأ كارثة وطنية

2026-06-26 23:27
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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ "ما تمّ الإتفاق عليه بين السلطة الحالية للبنان و"إسرائيل" الإرهابية برعاية أميركية خبيثة أسوأ كارثة وطنية تمرّ على لبنان، ولا شرعية له على الإطلاق".

وقال في بيان: "السلطة الحالية بهذا الإطار تمثّل نفسها وليس لبنان، والخطير أنّ هذا الإطار يعطي الجيش الصهيوني الإرهابي وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية المحتلة فضلاً عن الإقرار الضمني بسلطة الجيش الصهيوني على الأراضي التي يحتلها، وما يجري بكواليس واشنطن كارثة ليس بعدها كارثة، ولن نقبل بتمريرها على الأرض، ومن منع الجيش اللبناني من الدفاع عن لبنان يريد أن ينحر الجيش اللبناني عبر هذه الكارثة الوطنية، والسلطة الحالية وضعت الدولة اللبنانية بصندوق أسود وسلّمت مفاتيح سيادة لبنان لواشنطن و"تل أبيب" ولن تمر هذه الصفة الشنيعة مهما كلفت من أثمان".

الكلمات المفتاحية
جيش الاحتلال الاسرائيلي الشيخ أحمد قبلان السلطة
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