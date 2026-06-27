إيران
🎧 إستمع للمقال
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
21:50 |الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي سيبحث في بغداد علاقات البلدين والتطوّرات الإقليمية والدولية
19:04 |وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي بنظيره الفنزويلي: مستعدّون للمساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ في فنزويلا
18:40 |حاجي صادقي: لم نأتِ لإيقاف ساحة القتال والجهاد وإنما طلبنا مهلة لنرى ما إذا كانوا مستعدين لمنحنا حقوقنا بالمنطق أم لا
18:40 |حاجي صادقي: مضيق هرمز لا يزال خيارًا لدينا ولا يزال مقاتلونا منتشرين في الخليج وعلى الجزر وفي السواحل وفي مواقع مختلفة وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام
18:39 |ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري حاجي صادقي: الاتفاق المُبرم ليس كاملًا ويُلبي فقط جزءًا من مطالب إيران
18:08 |المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: سنُجري مع سلطنة عُمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلًا
17:09 |"سي أن أن": مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأميركية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى "مرتفع بشكل كبير" اليوم
14:40 |رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يستقبل السفير الإيراني لدى العراق: لأهمية استمرار التواصل والتنسيق بين العراق ومحيطه الإقليم، ودعم كل ما يعزز أمن البلاد واستقرارها
13:26 |إيران| المتحدث باسم هيئة الطيران المدني: الطيران الإيراني سيستأنف تسيير رحلات جوية إلى دبي ابتداءً من 30 حزيران/يونيو الجاري
12:44 |وسائل إعلام أجنبية: أفاد ربان ناقلة نفط قرب سواحل سلطنة عمان بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لوقوع أضرار بجسر القيادة بينما جميع أفراد الطاقم بخير
11:48 |رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: سنتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز
10:51 |الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد أنها ستدافع عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية بكل ما أوتيت من قوة
10:15 |الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
10:15 |الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع واشنطن وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
10:15 |الخارجية الإيرانية: ضرباتنا الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية تستند لحقنا الأصيل بالدفاع عن النفس
10:14 |الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأميركي مساء أمس على نقاط في سواحلنا الجنوبية
09:31 |قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز سيادة البلاد
07:25 |رئيس الوزراء الباكستاني: الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد
06:05 |وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان: لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأميركي
01:45 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: سيكون هذا النهج هو المعتمد مستقبلًا وفي حال تكرار أي اعتداء سيكون ردنا أوسع نطاقًا من هذا
01:44 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: الولايات المتحدة سعت عبر تحريض جهات مختلفة إلى الإخلال بهذا الالتزام وقد تلقت الرد المناسب
01:43 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: ردًا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة وأصابتها
01:43 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران
01:42 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: أقدمت الولايات المتحدة الناكثة بعهودها قبل ساعات وكعادتها على انتهاك التزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران