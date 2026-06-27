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عاشوراء 2026
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-27 00:33
359
21:51 |
الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يزور بغداد يوم غد على رأس وفد رفيع المستوى
21:50 |
الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي سيبحث في بغداد علاقات البلدين والتطوّرات الإقليمية والدولية
19:04 |
وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي بنظيره الفنزويلي: مستعدّون للمساعدة في عمليات الإغاثة والإنقاذ في فنزويلا
18:40 |
حاجي صادقي: لم نأتِ لإيقاف ساحة القتال والجهاد وإنما طلبنا مهلة لنرى ما إذا كانوا مستعدين لمنحنا حقوقنا بالمنطق أم لا
18:40 |
حاجي صادقي: مضيق هرمز لا يزال خيارًا لدينا ولا يزال مقاتلونا منتشرين في الخليج وعلى الجزر وفي السواحل وفي مواقع مختلفة وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام
18:39 |
ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري حاجي صادقي: الاتفاق المُبرم ليس كاملًا ويُلبي فقط جزءًا من مطالب إيران
18:10 |
مهاجراني: عازمون على المضي قُدُمًا في إدارة مضيق هرمز وتبادُل وجهات النظر مع دول الجوار
18:08 |
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني: سنُجري مع سلطنة عُمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلًا
17:09 |
"سي أن أن": مركز المعلومات المشترك التابع للبحرية الأميركية رفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى "مرتفع بشكل كبير" اليوم
14:40 |
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يستقبل السفير الإيراني لدى العراق: لأهمية استمرار التواصل والتنسيق بين العراق ومحيطه الإقليم، ودعم كل ما يعزز أمن البلاد واستقرارها
13:40 |
وزارة الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي يزور بغداد غدًا الأحد
13:26 |
إيران| المتحدث باسم هيئة الطيران المدني: الطيران الإيراني سيستأنف تسيير رحلات جوية إلى دبي ابتداءً من 30 حزيران/يونيو الجاري
12:44 |
وسائل إعلام أجنبية: أفاد ربان ناقلة نفط قرب سواحل سلطنة عمان بتعرضها لإصابة من مقذوف مجهول ما أدى لوقوع أضرار بجسر القيادة بينما جميع أفراد الطاقم بخير
11:48 |
رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: سنتعامل بحزم مع أي انتهاك لتعليمات الشحن عبر مضيق هرمز
10:51 |
الخارجية الإيرانية: طهران تؤكد أنها ستدافع عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها الوطنية بكل ما أوتيت من قوة
10:27 |
الخارجية الإيرانية: نطالب الأمم المتحدة بألا تتخذ موقفا غير مبال تجاه انتهاك القانون الدولي
10:15 |
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
10:15 |
الخارجية الإيرانية: الكيان الصهيوني هاجم لبنان بالتنسيق مع واشنطن وهو أيضا انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم
10:15 |
الخارجية الإيرانية: ضرباتنا الدفاعية على أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية تستند لحقنا الأصيل بالدفاع عن النفس
10:14 |
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأميركي مساء أمس على نقاط في سواحلنا الجنوبية
09:31 |
قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية: القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز سيادة البلاد
07:56 |
اللواء رضائي: لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز
07:25 |
رئيس الوزراء الباكستاني: الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد
06:05 |
وكالة مهر الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان: لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأميركي
01:45 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: سيكون هذا النهج هو المعتمد مستقبلًا وفي حال تكرار أي اعتداء سيكون ردنا أوسع نطاقًا من هذا
01:44 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: الولايات المتحدة سعت عبر تحريض جهات مختلفة إلى الإخلال بهذا الالتزام وقد تلقت الرد المناسب
01:43 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: ردًا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة مواقع تمركز الجيش الأميركي في المنطقة وأصابتها
01:43 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: وفقًا للبند الخامس من تفاهم إسلام آباد فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة وعبور مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع إيران
01:42 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: أقدمت الولايات المتحدة الناكثة بعهودها قبل ساعات وكعادتها على انتهاك التزاماتها بشن هجوم جوي على سواحل إيران
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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