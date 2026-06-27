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إيران

حرس الثورة: استهدفنا مواقع للجيش الأميركي بالمنطقة وردنا سيكون أوسع إذا تكرر العدوان
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إيران

حرس الثورة: استهدفنا مواقع للجيش الأميركي بالمنطقة وردنا سيكون أوسع إذا تكرر العدوان

2026-06-27 03:43
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أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، استهدافها مواقع للجيش الأميركي في المنطقة، ردًا على عدوانه الأخير على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح البيان أنه في أعقاب انتهاك الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، أقدمت الولايات المتحدة الأميركية الناكثة بعهودها وكعادتها على انتهاك التزاماتها، وذلك قبل بضع ساعات، حيث شنت هجومًا جويًا على سواحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية متذرعة بحجج مختلفة من بينها عبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز.

وشددت بحرية حرس الثورة على أنه بموجب المادة الخامسة من مذكرة إسلام آباد، فإن ترتيبات الرقابة على حركة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سعت لخرق هذا الالتزام عبر تحركات مختلفة.

كما أكّد البيان أنه تم توجيه رد مناسب على هذا العدوان، محذرًا من أنه في حال تكرار مثل هذا الاعتداء الأميركي، فإن الرد الإيراني سيكون أوسع من ذلك.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، تنفيذ هجمات ضد مواقع إيرانية، ردًّا على ما سمّته "استهداف إيران أمس سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز".

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية ايران
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