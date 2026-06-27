إحياء لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في جون وعدد من المناطق في جبل لبنان، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

رفع الراية الحسينية في كيفون إحياءً لليلة العاشر من محرم

أحيت بلدة كيفون ليلة العاشر من شهر محرم بمراسم رفع الراية الحسينية، بحضور ممثل العتبة الحسينية المقدسة الشيخ مهدي الخزاعي، فعاليات وشخصيات وعلماء دين، وحضورٍ شعبي من أبناء البلدة والجوار الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة العاشورائية.

واستُهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة وجدانية للشيخ حسين الحركة تناولت معاني ثورة الإمام الحسين (ع) وقيم التضحية والإباء التي جسدتها واقعة كربلاء، قبل أن تُرفع الراية الحسينية وسط أجواء من الخشوع وترديد اللطميات والمراثي الحسينية.

مجمع البحار في سبلين

إحياءً لليلة العاشر من شهر محرم، أُقيم في مجمع البحار في سبلين، مراسم رفع الراية الحسينية، بحضور ممثل العتبة الحسينية المقدسة الشيخ مهدي الخزاعي، الوزير السابق الدكتور مصطفى بيرم، مسؤول قطاع الجبل في حزب الله بلال داغر، وفعاليات وشخصيات وعلماء دين، وحضورٍ شعبي من الذين توافدوا للمشاركة في هذه المناسبة العاشورائية.

واستُهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمات لكل من الشيخ الخزاعي والدكتور بيرم وداغر أكدوا فيها أن هذه المناسبة تجسد التمسك بنهج الإمام الحسين (ع) وتجدد العهد على إحياء شعائر عاشوراء عامًا بعد عام.

ثم جرى رفع الراية الحسينية وسط أجواء من الخشوع وترديد اللطميات والمراثي الحسينية.

مسيرة عاشورائية في الوردانية

كما أقام حزب الله مسيرةً عاشورائية حاشدة في بلدة الوردانية، إحياءً لليلة العاشر من شهر محرم، بمشاركة واسعة من الأهالي والفعاليات وحشود من المؤمنين الذين جابوا شوارع البلدة رافعين الرايات الحسينية ومرددين الهتافات واللطميات التي تستحضر فاجعة كربلاء.

وانطلقت المسيرة من إحدى ساحات البلدة، حيث تقدمتها الرايات الحسينية والكشافة، وسط أجواء من الحزن والخشوع، قبل أن تجوب الشوارع الرئيسية.

وأكد المشاركون أن إحياء ليلة العاشر يجسد التمسك بنهج الإمام الحسين (ع) وقيم التضحية والإصلاح والوقوف في وجه الظلم، مشددين على أن عاشوراء ستبقى مدرسةً تستلهم منها الأجيال معاني الصبر والثبات والكرامة.

جون

أقام حزب الله مسيرةً عاشورائية في بلدة جون، إحياءً ليوم العاشر من شهر محرم، بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والقرى المجاورة الذين احتشدوا لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء.

وانطلقت المسيرة في شوارع البلدة يتقدمها حملة الرايات الحسينية والفرق الكشفية، فيما ردد المشاركون اللطميات والهتافات العاشورائية التي تجسد قيم التضحية والإباء والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)، وسط أجواء إيمانية خاشعة.

ورفع المشاركون الرايات السوداء وصورًا وشعارات عاشورائية، مؤكدين أن إحياء يوم العاشر يجسد التمسك بالمبادئ التي قامت عليها نهضة الإمام الحسين (ع)، وفي مقدمتها نصرة الحق ومواجهة الظلم والثبات على القيم.

الجية

كما أقام حزب الله مسيرةً عاشورائية في بلدة الجية، إحياءً لليلة العاشر من شهر محرم، بمشاركة حاشدة من أبناء البلدة والجوار الذين توافدوا لإحياء هذه المناسبة واستذكار ملحمة الإمام الحسين (ع) في كربلاء.

وانطلقت المسيرة في شوارع البلدة، يتقدمها حملة الرايات الحسينية والكشافة، فيما ردد المشاركون اللطميات والهتافات التي تجسد معاني الولاء والوفاء لنهج الإمام الحسين (ع)، وسط أجواء إيمانية غلب عليها الحزن والخشوع.

الكلمات المفتاحية