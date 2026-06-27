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فلسطين

شهداء ومصابون في إطلاق نار وقصف
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فلسطين

شهداء ومصابون في إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" على غزة

2026-06-27 10:23
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واصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في اليوم الـ261 من اتفاق وقف الحرب، خرقه لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة .

هذا، وأفادت مصادر طبية فلسطينية صباح اليوم السبت (27 حزيران/يونيو 2026) باستشهاد الطفل وليد أبو جزر 10 سنوات متأثرًا بجراح أُصيب بها في غارة "إسرائيلية" سابقة على غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في إطلاق نار وقصف "إسرائيلي" على مناطق القطاع خلال 24 ساعة.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب آخرون أمس الجمعة في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على مركبة قبالة مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونعت وزارة الداخلية في غزة 3 من ضباط وعناصر جهاز الشرطة الذين ارتقوا في غارة "إسرائيلية" على مركبتهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهم النقيب منصور سامي شحتوت، والنقيب محمد خالد نوفل، والرقيب أول مهدي نادر جبر

هذا، وأدانت الوزارة في بيان صحفي ما وصفتها بالجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال باستهداف أفراد الشرطة المدنية في إصرار على نشر الفوضى في قطاع غزة على حد قولها.

وجددت الوزارة مطالبة المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال لوقف استهدافه المتكرر لجهاز الشرطة وأفراده ومقدراته باعتباره جهاز حماية مدنية محمي بموجب كافة القوانين الدولية.

وفي وقتٍ سابق استشهد الشاب عدي يونس في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة الرباط في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وشيّع الفلسطينيون الشهيد وليد مجدي هنية الذي استشهد متأثرًا بجراح أُصيب بها الخميس الماضي في غارة "إسرائيلية" على حي النصر شمال مدينة غزة.

كذلك، استشهد المواطن رائد وليد المريدى في مستشفى بنها فى جمهورية مصر العربية بعد إصابته في الحرب على غزة.

وتقدمت عدة آليات "إسرائيلية" في منطقة الترنس وسط مخيم جباليا مع إطلاق نار مكثف.

كما تقدمت آليات "إسرائيلية" شرق قرية المصدر وسط اطلاق نار كثيف.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 1039 إضافة إلى 3309 مصابين بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 785 شهيدًا من تحت الأنقاض وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر 2023، 73043 والمصابين 173417 .

الكلمات المفتاحية
العدوان الصهيوني على غزة
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