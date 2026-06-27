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رئيس الوزراء الباكستاني: زيارة بزشكيان ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية
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عربي ودولي

رئيس الوزراء الباكستاني: زيارة بزشكيان ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية

2026-06-27 10:54
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أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن سعادته لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران مسعود بزشكيان الأخيرة إلى إسلام أباد، مؤكدًا أن نتائج هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التفاعلات الثنائية بين البلدين.

وخلال كلمته في حفل تخريج ضباط الكلية البحرية في ميناء كراتشي، أكّد شريف أن هذه الزيارة تجسيد للعلاقات الدافئة والأخوية بين البلدين، واصفًا مذكرة تفاهم إسلام آباد بأنها مبعث فخر لبلاده، مشيرًا إلى أنها تعزز التزام إسلام آباد الراسخ بمسار إحلال السلام.

 ولفت رئيس الوزراء الباكستاني إلى أنّ بلاده تواجه تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤکدًا عزم إسلام آباد الثابت على مواصلة مكافحة الإرهاب دون هوادة.

يُذكر أن بزشكيان أجرى يوم الثلاثاء الموافق (24 حزيران / يونيو 2026)  أول زيارة خارجية له إلى باكستان بعد الانتصار المقتدر للشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية في الحرب المفروضة الصهيو-أميركية.

الكلمات المفتاحية
باكستان ايران بزشكيان
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