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لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيعون الشهيد منتظر طه في بلدة الكواخ
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيعون الشهيد منتظر طه في بلدة الكواخ

2026-06-27 11:06
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شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية في بلدة الكواخ في قضاء الهرمل الشهيد السعيد منتظر محمد طه "أسد" الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

سار التشييع في شوارع البلدة وقد تقدمته الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة الصور، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي. 

وتهادى النعش الطاهر بين الحشود، وسط هتافات التكبير والتهليل واللطميات الحسينة، بمشاركة علماء دين، وعوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي، وصولًا إلى روضة الشهداء، حيث أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر قبل أن يوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية
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