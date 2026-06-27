نظّم حزب الله مسيرات عاشورائية في عدد من قرى منطقة جبل عامل الأولى، إحياءً لذكرى العاشر من المحرّم، ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه في كربلاء، وذلك صباح يوم الجمعة 26/06/2026، تحت شعار "الحسين نهجنا".

انطلقت المسيرات عقب تلاوة المصرع الحسيني، وجابت شوارع بلدات الحوش، العباسية، بدياس، برج رحال، دير قانون النهر، الحلوسية، دير كيفا، بافليه، وجويا .

وضمن المسيرات، شارك النائب الحاج حسين جشي في بلدة الشهابية، كما شارك عدد كبير من الفعاليات في المسيرات المتعددة، وعلى رأسهم أئمة المساجد والبلدات، وعلماء الدين، وعوائل الشهداء والجرحى، وأعضاء من قيادة المنطقة، وفعاليات بلدية واختيارية، وكشافة الإمام المهدي (عج)، والهيئات النسائية، وحشود غفيرة من الأهالي الذين لبّوا نداء الوفاء للإمام الحسين (ع) إحياءً لنهضته الخالدة.

وردّد المشاركون خلال المسيرات الهتافات واللطميات الحسينية، ورفعوا الرايات وصور الشهداء، في مشهدٍ جسّد أجواء الحزن والولاء لنهضة الإمام الحسين (ع)، وأكد التمسك بالقيم التي ثار من أجلها، وفي مقدمتها الحق والعدل والكرامة ورفض الظلم.

وتندرج هذه المسيرات ضمن برنامج إحياء مراسم عاشوراء الذي ينظمه حزب الله في قرى وبلدات منطقة جبل عامل الأولى، حيث امتازت المجالس والفعاليات العاشورائية هذا العام بمشاركة شعبية واسعة رغم كل التحديات والصعوبات والعدوان "الإسرائيلي"، ما شكل تجديدًا من أهل المنطقة للعهد مع الإمام الحسين (ع) واستلهامًا لمعاني الصبر والتضحية والثبات التي جسدتها واقعة كربلاء.

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