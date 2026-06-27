صعّد مستوطنون صباح اليوم السبت ( 27 حزيران/ يونيو 2026)، اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة منزل شرق الخليل، وتخريب أراضٍ زراعية في قرية المغير شرقي رام الله.

ففي منطقة واد سعير شرق مدينة الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين منزل المواطن نظام طالب شلالدة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين أفراد الأسرة، ولا سيما الأطفال والنساء، وسط محاولات من الأهالي للتصدي للمهاجمين وإبعادهم عن المنطقة.

وفي قرية المغير شرقي رام الله، اقتحم مستوطنون أطراف القرية في ساعات الصباح، وقصّوا سياجًا حديديًا يحيط بإحدى الأراضي الزراعية، قبل أن يطلقوا أغنامهم داخلها، ما تسبب بأضرار واسعة في المزروعات والأشجار المثمرة.

وأفاد سكان محليون بأن المستوطنين تعمدوا رعي مواشيهم داخل أراضٍ فلسطينية، فيما أوضحت مصادر فلسطينية أن الاعتداء استهدف مزرعة عنب تابعة لجمعية المغير التعاونية للإنتاج الزراعي.

وأكدت الجمعية أن المستوطنين دمّروا نحو 270 شجرة عنب يبلغ عمرها خمس سنوات، مشيرة إلى أن الاعتداء نُفذ بحماية مجموعة مسلحة من المستوطنين وبوجود دوريات لجيش الاحتلال.

وأضافت أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة استهدفت ممتلكات الجمعية ومزارعيها في السهل الغربي شرقي البلدة، موضحة أن المستوطنين سبق أن خربوا البيت البلاستيكي، وسرقوا أشجارًا، وأحرقوا خزانات المياه وشبكات الري، إلى جانب الاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وأشارت الجمعية إلى أن الاحتلال يمنع منذ عام 2023 الوصول إلى قطعة أرض مزروعة بنبات العكوب، تبلغ مساحتها نحو ستة دونمات وتعود ملكيتها للجمعية، مؤكدة أن خسائرها جراء الاعتداءات تجاوزت 30 ألف شيكل.

وتشهد قرية المغير والمناطق المحيطة بها اعتداءات متواصلة من المستوطنين وقوات الاحتلال، تشمل اقتحام المناطق السكنية والرعوية، والاعتداء على المواطنين، وتخريب الممتلكات وإحراق المحاصيل.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 1659 اعتداءً في الضفة الغربية والقدس خلال (مايو/أيار الماضي)، بينها 1108 اعتداءات نفذها الجيش، و551 اعتداءً نفذها المستوطنون، وتنوعت بين الاعتداء الجسدي، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية.

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