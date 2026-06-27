أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، الهجمات الجوية الأميركية على عدة نقاط على الساحل الجنوبي لإيران، مؤكدة أن هذه الهجمات الوحشية، التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، تمثل انتهاكًا صارخًا للفقرة 4 من المادة 2 لميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونها خرقًا صريحًا للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة، والموقعة في (18 حزیران/يونيو 2026).

هذا، ودعت الوزارة جميع دول الساحل الجنوبي للخليج إلى الالتزام بمبدأ حسن الجوار والقانون الدولي ومنع الجهات العدوانية من منطلق أراضيها أو استخدام إمكانياتها للقيام بأي عمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأشار البيان إلى هجمات الكيان الصهيوني على لبنان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، معتبرًا إياها انتهاكًا صريحًا للمادة الأولى من مذكرة تفاهم اسلام آباد لإنهاء الحرب، كما شدد على حق إيران البديهي في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بكل اقتدار عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

وجاء في البيان أيضًا: "لقد نفذت الضربات الدفاعية للقوات المسلحة القویة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأهداف المرتبطة بالقوات الأميركية المعتدية، بناءً على هذا الأساس، ومن الواضح أن مسؤولية تداعيات الوضع الراهن تقع على عاتق النظام الأميركي المعتدي وناقض العهود، وكافة الأطراف المتورطة بأي شكل من الأشكال في ارتكاب الأعمال العدوانية الأميركية ضد إيران".

كما طالبت وزارة الخارجية، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الهيئات الدولية المعنية، بعدم الوقوف موقف الحياد تجاه الانتهاك الصارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للميثاق الأممي والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة؛ داعيةً إياهم لأن يكونوا على قدر المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية " إرنا"، فقد أعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في بيانٍ لها، عن استهداف عدة مواقع تابعة للجيش الأميركي الإرهابي في المنطقة، وذلك ردًا على الهجمات التي شنها ليلة أمس ضد أهداف في السواحل الإيرانية.

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