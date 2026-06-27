أعلن قائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء علي عبداللهي استعداد القوات المسلحة الإيرانية الكامل لأي تعاون وتنسيق ودعم لازم في سبيل تحقيق العدالة، وصيانة حقوق الشعب، والتصدي للتهديدات والفساد المنظّم، وتعزيز هيبة إيران وأمنها المستدام.

ووجّه عبد اللهي رسالة في ذكرى أسبوع السلطة القضائية في إيران، قال فيها "إن السلطة القضائية، في منظومة الحكم الإسلامي، هي راية إحقاق الحق، ونشر العدالة، وصيانة الأمن القانوني للمجتمع، وحماية رأس المال الاجتماعي للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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