احتفلت وسائل إعلام العدو بالاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه أمس بين لبنان وكيان العدو والولايات المتحدة.

القنوات الإسرائيلية تسابقت لاستضافة محللين سياسيين وعسكريين وصفوا الاتفاق بـ"الممتاز" و"الإنجاز الهام" و"الإيجابي"، كونه يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنجاح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله.

الأخطر كان التبشير "الإسرائيلي" باندلاع حرب أهلية ومواجهة عسكرية بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.

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القناة الـ13 قالت إن ""إسرائيل" تدفع بلبنان إلى حرب أهلية"، معتبرة أن مواجهة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله "قد لا تكون سيّئة بالنسبة لـ"إسرائيل""، وأن ذلك "كان الهدف منذ البداية".

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين صهاينة قولهم إن "الجيش "الإسرائيلي" سيبقى حاليا على طول الخط الأصفر، ولن ينسحب من قلعة شقيف، ولن يعود السكان اللبنانيون إلى منازلهم بحسب الاتفاقية الموقعة بين "إسرائيل" ولبنان".

وأضافت أن الاتفاق الجديد يلزم الجيش اللبناني مجددا بـ"تفكيك البنية التحتية للإرهاب" في المناطق التجريبية، وفي حال نجاح التنفيذ بما يرضي إسرائيل ستُضاف مناطق أخرى.



على صعيد التصريحات، ادعى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن اتفاق الإطار الموقّع بين "إسرائيل" ولبنان برعاية أمريكية لن يمنع اندلاع مواجهة جديدة، مؤكدا أن المواجهة المقبلة مع حزب الله مسألة وقت.

وقال ليبرمان في تدوينة على منصة "إكس": إن "المصلحة المشتركة لـ"إسرائيل" ولبنان تتمثل في بسط الحكومة اللبنانية سيادتها الكاملة على جميع أراضي البلاد، ولكنّ ذلك لن يتحقق بدون القضاء على حزب الله"، على حدّ تعبيره.

كذلك نقلت القناة الـ 12 عن رئيس المجلس الإقليمي "ماتيه آشر" ورئيس منتدى خط المواجهة موشيه دافيدوفيتش أن بقاء الجيش "الإسرائيلي" على خط المواجهة "أمر بالغ الأهمية"، معتبرًا أن خطر تعرّض المستوطنات لهجمات سيظل قائما ما دام حزب الله يحتفظ بوجوده، في غياب قوة دولية قادرة على فرض نزع سلاحه.

دافيدوفيتش أشار الى أنه لا يستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، لكنه شدد على أن نجاح الاتفاق لن يقاس بما يرد في الوثائق أو بما يجري في واشنطن، وإنما بمدى تحقيق الأمن الفعلي لـ"سكان" المناطق الحدودية.

من ناحيته، اعتبر الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، الجنرال المتقاعد عاموس يدلين، أن الاتفاق مع لبنان يمثل "إنجازًا مهمًا وإيجابيًا جدًا"، وقال إن "التفاهم الخاص بلبنان يشترط انسحاب "إسرائيل" مقابل نزع سلاح حزب الله، ويحدد هدفا يتمثل في التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين".

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