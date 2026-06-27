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لبنان

حركة أمل: الاتفاق الموقع بين العدو
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لبنان

حركة أمل: الاتفاق الموقع بين العدو "الإسرائيلي" ولبنان يكرس وقائع لمصلحة العدو

2026-06-27 19:32
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قال المكتب السياسي لحركة أمل في بيان: "بعد الإطلاع على مضمون الاتفاق الموقع بالأمس بين العدو "الإسرائيلي" ولبنان، ومع تأكيد الحركة على موقفها الرافض المفاوضات المباشرة مع العدو وتمسكها بقرارات الشرعية الدولية ترى أن هذا الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية ولا يمكن القبول به لأنه لا يشكل أساسًا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته".

وأعادت الحركة التجديد على ثوابتها التالية: 

-  أولًا إلزام العدو بالانسحاب الكامل والشامل من جميع الأراضي اللبنانية التي احتلها حتى الحدود المعترف بها دوليًا.

-  انتشار الجيش اللبناني وممارسة سلطته ودوره كاملًا، بما يعزز سلطة الدولة ومرجعيتها.

-  عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم جميعها والمباشرة في خطة إعادة الإعمار وتأمين البنى التحتية.

-  متابعة المفاوضات غير المباشرة لحل القضايا العالقة وتثبيت الحدود الدولية المعترف بها، وعودة الأسرى واعتماد الآلية المقررة في اتفاق تشرين الثاني 2024.

-  إن حركة أمل ترى أن أي اتفاق لا ينطلق من هذه الثوابت ولا يضمن تحقيقها كاملة، يبقى اتفاقًا مرفوضًا ولا يحقق السيادة ولا الأمن ولا الاستقرار.

 ودعت الحركة كذلك، جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية؛ لأن وحدة اللبنانيين تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد الوطن.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية حركة أمل اتفاق العار
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