أكّد "التيار الوطني الحر" أنّ "كل اتفاق لا يحظى بتأييد وموافقة واسعة وطنية ويثير انقسامًا يُستَغل للانزلاق إلى توتر شعبي وفتنة بين اللبنانيين هو أمر بالغ الخطورة على المجتمع اللبناني".

وحذّر التيار، في بيان، السبت 27 حزيران/يونيو 2026، من أنّ "الاتفاق - الإطار" في واشنطن، الموقَّع بين السلطة اللبنانية وكيان العدو "الإسرائيلي"، "تجاهل "اتفاقية الهدنة" وتستفيد منه "إسرائيل" للمناورة والاستمرار باحتلالها أراضٍ لبنانية".

وفيما نبّه إلى أنّ "الاتفاق يسحب من لبنان ورقة مهمّة وقوية على المستوى الحقوقي والدولي للحفاظ على حقوقه وملاحقة "إسرائيل" في المحاكم الدولية على جرائمها"، لفت الانتباه إلى أنّ "في الاتفاق بند يؤدّي إلى التنازل عن التعويضات المطلوبة للبنان عما ارتكبته "إسرائيل" وما تسبّبت به من خسائر بشرية ومادية هائلة".

كما دعا إلى "عدم استخدام لبنان لتخريب اتفاقات إقليمية، بما فيها مذكّرة التفاهم بين أميركا وإيران"



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