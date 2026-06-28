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عاشوراء 2026
المقال التالي استهداف قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردًا على العدوان الأميركي

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-06-28 00:37
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17:28 |
رضائي: ليس أمام الآخرين خيار سوى الامتثال لأوامر إيران في المضيق
17:27 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: لن يعود مضيق هرمز إلى الوضع السابق
17:27 |
رضائي: نعلن دعمنا للإجراء الذي اتّخذه الحرس الثوري المنتصر دومًا في مواجهة العدو الأميركي وفرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز
17:26 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: لن يعود مضيق هرمز إلى الوضع السابق
16:45 |
رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف لرئيس مجلس النواب نبيه بري: تقرر في محادثات سويسرا تشكيل "وحدة للتحكم في النزاع" تضم إيران والولايات المتحدة ولبنان لتتولى هذه الوحدة متابعة مسار تنفيذ هذه المادة في لبنان
16:22 |
مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران علي أكبر ولايتي: الحرية من دون استقلال سياسي هي قفص ذهبي وحزب الله هو عمود الخيمة والحافظ الحقيقي لوجود لبنان واستقلاله
14:24 |
السيد مجبتى الخامنئي: لتحقيق النجاح في مسيرة التطوير القضائي الشامل هناك متطلبات ويجب الاهتمام الجاد بها لأنها تمثل مفتاح نجاح مسؤولي السلطة القضائية
14:24 |
السيد مجتبى الخامنئي: طريق تحقيق العدالة ومحاربة الظلم والفساد طريق صعب، لكنه يصبح ميسرًا بالإخلاص والتوكل على الله
14:22 |
السيد مجتبى الخامنئي: اعترافات بعض قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بهذه الجرائم تُعد إقرارًا صريحًا بالجريمة وتمهّد الطريق للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني
14:21 |
السيد الخامنئي: كل واحدة من هذه الجرائم تشكل مئات بل آلاف الملفات القانونية التي ينبغي متابعتها بجدية أمام المحاكم الوطنية والدولية
14:19 |
السيد الخامنئي: هناك ملف يضم مئات إن لم يكن آلاف القضايا القانونية الهامة التي يجب متابعتها بجدية في المحاكم المحلية والدولية
14:19 |
السيد الخامنئي: الأمر المؤكد هو ضرورة القبض على المجرمين ومعاقبتهم على أفعالهم الإجرامية
14:18 |
السيد الخامنئي: يتطلع المجتمع اليوم إلى رؤية تركيز عملي على هذه المسألة في أداء القضاء بحيث يصبح التحول القضائي كما ورد في وثيقة التحول والخطط وخارطة الطريق واقعاً ملموساً
14:18 |
السيد الخامنئي: من أهم القضايا القانونية والقضائية التي تواجه الأمة الإيرانية بأسرها الآن السعي إلى تحصيل حقوقها المنتهكة نتيجة جرائم المجرمين الدوليين والقوى العالمية المتغطرسة والمعتدية
14:18 |
السيد الخامنئي: من دماء الشهداء المظلومين في الحربين المفروضتين الثانية والثالثة إلى الأضرار الجسدية والنفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بوطننا الحبيب وبكل فرد من أفراد الأمة الإيرانية المضطهدة داخل البلاد
14:17 |
السيد الخامنئي: شرف القضاء في نظام الجمهورية يكمن في حماية حقوق الشعب واستعادة الحقوق العامة والحريات المشروعة ومكافحة الفساد وإقامة العدل وإرساء الحدود الإلهية
14:17 |
السيد الخامنئي: ثمرة النجاح في هذا المسار إلى جانب نيل الرضا الإلهي هي تعزيز ثقة الشعب بهذا الركن الأساسي من أركان النظام
14:17 |
السيد الخامنئي: من المتوقع بحق من جميع السلطات والهيئات والمؤسسات المسؤولة أن تنظم وتعيد تنظيم أدائها باستمرار بما يتماشى مع المستوى المنشود للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية وكرامة الأمة السامية
14:17 |
السيد الخامنئي: يتمتع القضاء بمكانة فريدة بل لا مثيل لها لإصلاح سير العمل وتفعيل أجزاء أخرى من النظام الأمر الذي يتطلب مواصلة عملية الإصلاح وإعادة البناء داخل هذه السلطة نفسها
14:16 |
آية الله العظمى السيد مجتبى الخامنئي: للانتفاضة الحسينية ولإقامة الحق وإصلاح الأمة دروس قيّمة للشعوب الحرة
14:16 |
السيد مجتبى الخامنئي: الثورة الإسلامية والحركة الإسلامية في إيران بوصفها فرعًا منبثقًا من هذا المنبع النوراني يجب أن تسعى دائمًا إلى تحقيق أهداف الانتفاضة الحسينية
14:16 |
السيد مجتبى الخامنئي: في كل عام يُخلّد ذكرى الشخصية البارزة في الثورة ذلك الذي تولى رئاسة القضاء وبذل جهدًا دؤوبًا في هذا الاتجاه حتى استشهد مع نخبة من أنصار الثورة المخلصين
13:03 |
مستشار ومساعد المرشد الأعلى الإيراني محمد مخبر: انتهاك مذكرة التفاهم الأخيرة والعودة إلى السلوك العدواني لا يزيدنا إلا إصرارًا على التمسك بموقفنا
13:02 |
الحرس الثوري الإيراني ينشر مشاهد إطلاق الصواريخ والمسيّرات فجرًا على مواقع الجيش الأمريكي في قاعدة "علي السالم" بالكويت ومقر الأسطول الخامس في البحرين
10:33 |
وكالة الأنباء الإيرانية عن بحرية الحرس الثوري: العبور من مضيق هرمز يتم فقط من المسارات التي حدّدتها إيران
10:06 |
أكرمي نيا: استخدمنا خلال الحرب الأخيرة صواريخ محسنة ذات جودة أعلى على مستوى القوات المسلحة
10:05 |
المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد اكرمي نيا: طورنا معدات أكثر تطورًا خلال حرب الأربعين يومًا
10:05 |
أكرمي نيا: مؤخرًا استخدمنا طائرات مسيّرة جديدة كانت مراحل البحث والتطوير قد بدأت سابقًا وتمكنا من تشغيلها أثناء الحرب
09:00 |
الجيش الإيراني: سيطرتنا الدقيقة على مضيق هرمز ليست مجرد وسيلة لتحقيق الإيرادات بل للحفاظ على قوتنا بالمنطقة
09:00 |
الجيش الإيراني: الدول التي كانت تتعاون مع أميركا في فرض عقوبات علينا ستأخذ اعتبارات مضيق هرمز في الحسبان
08:59 |
الجيش الإيراني: سيطرتنا على مضيق هرمز يمكن أن تشكل آلية أمنية تؤدي تدريجيًا إلى إخراج أميركا من المنطقة
07:43 |
الخارجية الإيرانية: الهجمات الأميركية تمثّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وخرقًا للبند الأول من مذكرة التفاهم
07:40 |
الخارجية الإيرانية: الهجمات تظهر أن النظام الأميركي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته
07:40 |
الخارجية الإيرانية: نؤكد عزمنا على الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي إيران في مواجهة العدوان العسكري الأميركي
07:39 |
الخارجية الإيرانية: ندين الغارات الجوية الأميركية على عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد
04:22 |
بحرية الحرس الثوري في إيران: إطلاقنا النار على المخالفين يذكّر باقي السفن بالطريق الآمن والواضح للعبور
04:20 |
بحرية الحرس الثوري في إيران: حساب القواعد الأميركية في المنطقة مختلف وستواجه جحيمًا هذه الأيام
04:18 |
بحرية الحرس الثوري في إيران: العدوان الأميركي العشوائي على سيريك لن يحلّ لغز إشرافنا على المضيق
03:42 |
الحرس الثوري في إيران: أي اعتداء جديد مهما كانت ذرائعه أو حجم أهدافه سيُقابل بردّ ساحق
03:42 |
الحرس الثوري في إيران: انتهاك وقف إطلاق النار يُعد خرقًا للبند الأول من تفاهم إسلام آباد وسيؤدي إلى توقف كامل لجميع المسارات
03:41 |
الحرس الثوري في إيران: بموجب تفاهم إسلام آباد تتولى إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز وسيتم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق
03:40 |
الحرس الثوري في إيران: قوات العدو الأميركي هاجمت فجر اليوم 5 مواقع ساحلية إيرانية بذريعة اعتراض سفينة مخالفة
03:39 |
الحرس الثوري في إيران: العملية جاءت ردًّا حاسمًا على الاعتداءات الأميركية الأخيرة
03:38 |
الحرس الثوري في إيران: نفذنا عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ثمانية مواقع وبنى تحتية عسكرية أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين
03:13 |
صفارات الإنذار تدوي في الكويت
03:12 |
صفارات الإنذار تدوي في البحرين
03:12 |
أنباء عن سماع دوي انفجارات في البحرين
00:58 |
"القيادة المركزية الأميركية" تؤكد تنفيذها اعتداءت على إيران في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بـ "أوامر من دونالد ترامب"
00:49 |
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: سماع دَوي انفجارين آخرين في سيريك ولم يُعرف مصدرهما حتى الآن
00:48 |
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: الانفجارات ناجمة عن إصابة مقذوفات برج اتصالات في محيط قرية "طاهروئي" التابعة لسيريك
00:46 |
التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع: عدة مقذوفات أصابت محيط قرية "مسن" في جزيرة قشم جنوب البلاد
00:37 |
التلفزيون الايراني: سماع دوي انفجارات في محيط سيريك جنوب ايران
الكلمات المفتاحية
الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الوعد الصادق 4
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