أعلن الحرس الثوري في إيران عن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت ثمانية مواقع وبنى تحتية عسكرية أميركية في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس في البحرين، مؤكدًا أن العملية جاءت ردًّا حاسمًا على الاعتداءات الأميركية الأخيرة، حيث هاجمت قوات العدو الأميركي فجر اليوم 5 مواقع ساحلية إيرانية بذريعة اعتراض سفينة مخالفة.

وأوضح الحرس الثوري أنه بموجب تفاهم إسلام آباد تتولى إيران تنظيم حركة العبور في مضيق هرمز، وسيتم التعامل مع السفن المخالفة بقوة أكبر من السابق، مشددًا على أن أي اعتداء جديد مهما كانت ذرائعه أو حجم أهدافه سيُقابل بردّ ساحق، كما أشار إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار يُعد خرقًا للبند الأول من تفاهم إسلام آباد وسيؤدي إلى توقف كامل لجميع المسارات.

وجاء في البيان الموجّه إلى الشعب الإيراني:

نفّذ أبناء الشعب في القوات البحرية والجوفضائية لحرس الثورة، بين الساعة الثانية والثالثة فجر اليوم الأحد، عملية مشتركة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت ثمانية مواقع وبنى تحتية عسكرية تابعة للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم بالكويت، ومقر الأسطول الخامس في ميناء سلمان بالبحرين، ما أدى إلى تدميرها، وذلك ردًا على الاعتداءات الأمريكية الأخيرة.

وأوضح البيان أن القوات الأميركية كانت قد هاجمت، فجر اليوم، خمسة مواقع ساحلية تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بذريعة تصدي القوات البحرية لحرس الثورة لإحدى السفن المخالفة.

وأضاف أن تفاهم إسلام آباد ينص على أن ترتيبات مراقبة الملاحة في مضيق هرمز تتم بالتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن الآن فصاعدًا سيجري التعامل مع السفن المخالفة بحزم أكبر من السابق. كما أن أي اعتداء جديد من قبل العدو، مهما كان مبرره، أو استهدف مواقع محدودة الأهمية، سيُواجَه بردّ ساحق.

وختم البيان بالتأكيد أن أي خرق لوقف إطلاق النار يُعد مخالفة للبند الأول من تفاهم إسلام آباد، وسيؤدي إلى وقف جميع المسارات ذات الصلة.

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