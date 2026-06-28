فازت إنكلترا على بنما بهدفين دون رد لتتصدر المجموعة 12 في كأس العالم 2026، وأصبح لاعبها هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب "الأسود الثلاثة" في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وانتظر الإنكليز حتى الدقيقة 62 ليفتتح جود بيلنغهام التسجيل بعدما حول كرة بوكايو ساكا الركنية إلى داخل الشباك البنمية، وبعد 5 دقائق سجل هاري كين الهدف الثاني في المباراة ورقم 11 له في كأس العالم، ليكسر رقم غاري لينيكر الهداف التاريخي لإنكلترا برصيد 10 أهداف.

ورفع منتخب إنكلترا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، في حين بقي منتخب بنما، الذي ودع المسابقة قبل خوضه اللقاء، قابعًا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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