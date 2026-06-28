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رياضة

كولومبيا المتصدرة تواجه غانا.. والبرتغال تضرب موعدًا مع كرواتيا
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رياضة

كولومبيا المتصدرة تواجه غانا.. والبرتغال تضرب موعدًا مع كرواتيا

2026-06-28 05:29
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حسم منتخب كولومبيا صدارة المجموعة 11 من بطولة كأس العالم لكرة القدم برصيد 7 نقاط، بعد تعادله سلبًا مع منتخب البرتغال الذي حل ثانيًا برصيد 5 نقاط، وذلك في ختام الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبهذه النتيجة، يضرب المنتخب الكولومبي موعدًا مع منتخب غانا في دور 32 من البطولة يوم 3 تموز/يوليو المقبل في كانساس، في حين يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكرواتي وصيف المجموعة 12 يوم 2 تموز/يوليو في إنغلوود.

وجاء ذلك بعدما اكتفى الطرفان بنقطة التعادل التي منحت الصدارة لكولومبيا والوصافة للبرتغال، معلنةً انتقال المنافسة إلى الأدوار الإقصائية الحاسمة، وسط ترقب كبير لمسار المنتخبات المتأهلة في النهائيات العالمية.

الكلمات المفتاحية
الرياضة كأس العالم 2026
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