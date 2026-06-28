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إيران

الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأميركية وتؤكد التمسك بالدفاع عن السيادة
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إيران

الخارجية الإيرانية تدين الغارات الأميركية وتؤكد التمسك بالدفاع عن السيادة

2026-06-28 08:05
الخارجية الإيرانية: الغارات الأميركية خرقٌ للبند الأول من مذكرة التفاهم
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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، معتبرة أن هذه الهجمات تُظهر أن النظام الأميركي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته.

وأكدت الوزارة عزم إيران على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأميركي، مشددة على أن الهجمات الأميركية تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وخرقًا للبند الأول من مذكرة التفاهم.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران تفاهم إسلام أباد
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