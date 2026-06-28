أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت عدة منشآت للمراقبة والرصد في الساحل الجنوبي للبلاد، معتبرة أن هذه الهجمات تُظهر أن النظام الأميركي لا يولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماته.

وأكدت الوزارة عزم إيران على الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان العسكري الأميركي، مشددة على أن الهجمات الأميركية تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وخرقًا للبند الأول من مذكرة التفاهم.



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