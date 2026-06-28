أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن "الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسّع" تطال جميع مكوّنات الشعب التركي، ولا تستهدفه أو تستهدف حزب "العدالة والتنمية" أو "تحالف الجمهور" فحسب.

وأوضح إردوغان، في كلمة ألقاها خلال فعالية لحزبه في ولاية صقاريا شمال غربي البلاد، أن المواجهة مع الصهيونية لا تنطلق من "دوافع شخصية أو حزبية"، بل تأتي من أجل ضمان بقاء الدولة التركية وشعبها بأسره، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وأضاف أن هذا الموقف يعكس طبيعة الصراع الذي تعتبره أنقرة متعلّقاً بوجود الدولة، وليس بمجرد خلافات سياسية أو مصالح آنية، مؤكداً أن الهدف هو حماية تركيا بكل مكوناتها، بحسب ما جاء في خطابه.

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