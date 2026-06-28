أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية واصلت تطوير قدراتها العسكرية بالتوازي مع العمليات الميدانية، مشيرًا إلى أن الحرب الأخيرة شهدت إدخال منظومات قتالية جديدة إلى الخدمة العملياتية، شملت طائرات مسيّرة وصواريخ مطوّرة، في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية والهجومية للقوات المسلحة.

وأوضح أكرمي نيا أن الأيام الأخيرة من الحرب شهدت استخدام طائرات مسيّرة جديدة، لافتًا إلى أن مراحل تطوير هذه المنظومات كانت قد بدأت قبل اندلاع الحرب، إلا أنها دخلت الخدمة العملياتية خلال المعارك بعد استكمال اختبارات الجاهزية، بما أتاح الاستفادة منها ميدانيًا.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت كذلك صواريخ مطوّرة لدى كل من الجيش وحرس الثورة الإسلامية، مؤكدًا أنها أظهرت كفاءة أعلى وجودة أفضل مقارنة بالأجيال السابقة، وهو ما يعكس استمرار برامج البحث والتطوير العسكري بالتزامن مع إدارة العمليات القتالية، وعدم توقفها رغم ظروف الحرب.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني إلى وجود برنامج جاد يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية عبر التصنيع العسكري المحلي، إلى جانب شراء تجهيزات وتقنيات عسكرية متطورة من الدول الصديقة، موضحًا أن الجيش الإيراني سيحصل خلال الأيام المقبلة على معدات أكثر تطورًا من شأنها رفع مستوى الجاهزية والقدرات العملياتية للقوات المسلحة.

وفي ما يتعلق بالطائرات المسيّرة الجديدة، كشف أكرمي نيا أن النماذج التي ظهرت في الأيام الأخيرة من الحرب، والتي استمرت أربعين يومًا، تتمتع بقدرات تقنية وعسكرية تفوق بكثير قدرات الأجيال السابقة، بما فيها طائرة «آرش-2»، مؤكدًا أن تفاصيل وإمكانات هذه المسيّرات سيُكشف عنها قريبًا أمام الشعب الإيراني.

وشدد أكرمي نيا على أن استمرار تطوير الصناعات الدفاعية الإيرانية وإدخال أسلحة ومنظومات جديدة إلى الخدمة يعكس التزام القوات المسلحة بتحديث قدراتها بصورة متواصلة، بما يواكب المتطلبات العملياتية ويعزز من مستوى الردع والجاهزية في مواجهة مختلف التحديات.

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