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لبنان

التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان: أيّ اتفاق يمسّ بسيادة لبنان اتفاق باطل
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لبنان

التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان: أيّ اتفاق يمسّ بسيادة لبنان اتفاق باطل

2026-06-28 10:36
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أعلن التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان رفضه القاطع للاتفاق المذل مع العدو الصهيوني الغاشم، مشيرًا الى أن أي اتفاق يمس بسيادة لبنان، أو يمنح العدو مكاسب أمنية أو سياسية على حساب دماء شعبنا وثرواته، هو اتفاق باطل فاقد للشرعية الوطنية والشعبية.

وقال التجمع إن: "التوقيع على هذا الاتفاق يعد تنكرًا واضحًا لتضحيات آلاف الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم لحماية كرامة لبنان وحريته، ومحاولة يائسة من العدوّ لفرض شروط الاستسلام على وطن لم ينحنِ يومًا أمام غطرسة الاحتلال".

التجمّع حمّل السلطة اللبنانية المسؤولية التاريخية والقانونية عن تنازلها عن حقوق لبنان السيادية، ورأى أن التاريخ لن يرحم من فرّط بانتصارات شعبه وقدم أوراق اعتماد للقوى الاستعمارية والاحتلال. كما أكد أن كرامة لبنان وحماية حدوده وثرواته لا تحميها الاتفاقيات الهشة أو الإملاءات الخارجية، بل تحميها معادلة القوة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي ستبقى صمام الأمان الوحيد لوطننا.

كذلك دعا كافة النقابات المهنية في لبنان إلى رفع الصوت عاليًا وإعلان موقف حازم وموحد يرفض هذا المسار التنازلي. 

وختم بيانه إن: "دورنا – نحن الأطباء والنخب- لا ينفصل عن معركة كرامة شعبنا، وسنبقى دائمًا في خط الدفاع الأول عن هوية لبنان المقاومة والعربية".

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية اتفاق العار التجمع الإسلامي لأطباء الأسنان
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