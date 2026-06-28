واصلت عصابات من المستوطنين الصهاينة، الليلة الماضية وصباح اليوم الأحد، تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة مناطق من الضفة الغربية، شملت إحراق أراضٍ قرب منازل الأهالي والاعتداء على التجمعات السكنية وإطلاق المواشي في أراضي المواطنين.

في بيت لحم، اقتحم مستوطنون منطقة خلايل اللوز جنوب شرق المدينة، وأشعلوا النيران في محيط منزل يعود لعائلة الأحمر، بالتزامن مع إطلاق الرصاص، ما أدى إلى اندلاع حريق كاد يمتد إلى عدد من منازل المواطنين، قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة عليه وإخماده.

في محافظة الخليل، هاجم مستوطنون مساكن المواطنين، في منطقة وادي الرخيم قرب قرية سوسيا في مسافر يطا جنوب المدينة، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف مجتمع الفلسطينيين في المنطقة.

في شرق رام الله، أطلق مستوطنون مواشيهم في أراضي المواطنين الزراعية في قرية المغير، ما ألحق أضرارًا بالمحاصيل والأراضي.

هذه الاعتداءات تأتي في ظل تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية متواصلة لتصعيد المواجهة والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

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