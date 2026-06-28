وصل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية.

عراقجي يُجري خلال هذه الزيارة مشاورات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

كما يتضمن جدول أعمال الزيارة التنسيق مع الجهات العراقية المختصة لإجراء مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي خامنئي (قده) في العتبات المقدسة في العراق.

الكلمات المفتاحية