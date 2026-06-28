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لبنان

الحاج حسن: السلطة تحوّلت إلى أداة أميركية
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لبنان

الحاج حسن: السلطة تحوّلت إلى أداة أميركية

2026-06-28 11:55
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد السيد مهدي محمد هادي ناصر، وذلك في بلدته تمنين الفوقا بحضور حشد من الفعاليات والشخصيات وأبناء المنطقة وبمشاركة الفرق الكشفية، حيث سار موكب التشييع في شوارع البلدة لتقام المراسم التكريمية قبل ان يوارى الجثمان الشريف في ثرى جنة شهداء البلدة.

تضمّنت المراسم كلمة سياسية لرئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، توجّه فيها إلى السلطة السياسية في لبنان على خلفية توقيعها ما عُرِف بـ "اتفاق الإطار" مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه "اتفاق استسلام وعار، وصكّ ذل وهوان" لا قيمة له، ومؤكدًا في الوقت ذاته أن دماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى ستبقى البوصلة التي تحدد مسار المقاومة حتى تحقيق النصر الإلهي.

وأضاف الحاج حسن أن السلطة تحوّلت إلى "أداة أميركية" وفقدت شرعيتها وأهليتها بإعطائها شرعية للاحتلال، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت مسؤوليها للتنازل عن حق لبنان في التقاضي الدولي وطلب التعويضات عن عشرات آلاف المنازل المدمرة، وعن دماء الشهداء من المواطنين وضباط الجيش اللبناني.

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية حسين الحاج حسن
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