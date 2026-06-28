توغل جيش الاحتلال، في ريف درعا، مُعلنًا قتل عدد من "المسلحين" في المنطقة الأمنية في جنوب سورية"، بحسب تعبير المتحدث باسمه.

قناة "الإخبارية السورية" ذكرت أن قوة عسكرية تابعة للاحتلال مؤلّفة من 6 آليات قد توغلت، اليوم الأحد، باتجاه وادي الرقاد وصولًا إلى قرية جملة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وذكر مراسل القناة أن: "القوة انطلقت من بوابة تل أبوالغيثار، وتمركزت لاحقا داخل سرية جملة المعروفة باسم سرية الوادي".

وأوضح أن عملية التوغل تزامنت مع انتشار عناصر قوة أخرى للاحتلال توغلت في تلة المغر، وتمركزت على قمة التلة، مع تشغيل أجهزة إضاءة ليزر ونشر قناصين في المنطقة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال المتوغلة في تلة المغر أطلقت النار، من سلاح رشاش ثقيل، على الأراضي الزراعية في المنطقة.

هذا التوغل يأتي بعد يومين من اقتحام مماثل لقوات الاحتلال داخل قرية جملة، شمل انتشارًا بين الأحياء السكنية وتحركات عسكرية في محيطها.

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