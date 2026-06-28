أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة أن ما سمي باتفاق الإطار بين السلطة اللبنانية والعدو الصهيوني برعاية أميركية،" لا يعدو كونه حبرًا على ورق، ولا يساويهما"، مضيفًا أن "ما نتج عن هذا الاتفاق هو تنازل مجاني عن الجنوب، يتيح لـ "إسرائيل" البقاء الطويل في الأراضي المحتلة.



وفي كلمة له خلال الاحتفال الحاشد إحياءً لذكرى أربعين الشهيد السعيد عيسى زهير خزعل الذي أُقيم في باحة عاشوراء في الهرمل بحضور علماء دين وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي، اعتبر حمادة أن "السلطة اللبنانية بهذا المسار تشرع قتلنا وتهجيرنا وتدمير بيوتنا ومحو قرانا في الجنوب".

وتابع أن "المشروع الصهيو -أميركي لم يترك أسلوبًا، قتلًا وتدميرًا وتهجيرًا، إلا واستخدمه خلال 40 سنة، ولم يستطع تحقيق أي من أهدافه"

ورأى حمادة أن السلطة في لبنان هي الورقة الوحيدة التي لعبها نتنياهو اليوم لتحقيق أهدافه، بعدما أسقط ما في يده من أوراق القوة، وهي قدرته على القتل والتدمير، التي لم تحقق له أي هدف من أهدافه".

وختم حمادة كلمته بالقول: "لم تسقط السماء على الأرض، فهذا المشروع متكرر منذ العام 1982 ولم ينتج، لكن ما كان في السر أصبح في العلن وبوقاحة".

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