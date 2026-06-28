استشهد مواطن فلسطيني فجر اليوم الأحد (28 حزيران/يونيو 2026)، متأثرًا بإصابته بقصف "إسرائيلي" سابق، في وقتٍ واصلت فيه قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد المواطن سامح أبو كميل متأثرًا بجروح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" بشارع الجلاء بمدينة غزة.

بموازاة ذلك، أُصيب طفل في رأسه برصاص قوات الاحتلال بمنطقة القصاصيب في جباليا شمال غزة.

هذا، ونفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية شرقي مدينة غزة، وشمالي القطاع.

وأطلقت طائرات مسيّرة "إسرائيلية" من نوع "كواد كوبتر" النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، كما أطلقت النار في محيط مفترق السنافور بالحي ذاته.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شمال شرقي غزة.

كذلك، أطلقت قوات الاحتلال النار غربي مدينة رفح، وشرقي خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة باتجاه خيام النازحين ومنازل المواطنين جنوبي مدينة خان يونس.

الكلمات المفتاحية