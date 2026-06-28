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لبنان

هيئة أبناء العرقوب: اتفاق واشنطن تجاوزٌ للخطوط الحمراء
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لبنان

هيئة أبناء العرقوب: اتفاق واشنطن تجاوزٌ للخطوط الحمراء

2026-06-28 14:34
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رفضت "هيئة أبناء العرقوب"، في بيان، ما يُسمى إطار التفاهم الثلاثي بين وفد السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية، معتبرة أنه "يشكل مساسًا بالسيادة الوطنية وتجاوزًا للخطوط الحمراء".

وقال إن "الإطار يتضمن، وفق تعبيره، تنازلات تمسّ الثوابت الوطنية ومبادئ اتفاق الطائف ومبادرة السلام العربية، إضافة إلى ما اعتبره إشارات تمسّ بالسيادة اللبنانية وحقوق السكان في القرى الحدودية".

وأشار إلى أن "التفاهم المطروح يطرح إشكاليات تتعلق بملف الأراضي المحتلة في الجنوب، ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر"، مع التشديد على "رفض أي مساس بالحقوق اللبنانية أو محاولة فرض وقائع جديدة".

وختم بالتأكيد أن "أحرار لبنان لن يقبلوا، وفق تعبيره، بأي مسار يؤدي إلى التفريط بالسيادة أو التطبيع أو التخلي عن الحقوق الوطنية".

الكلمات المفتاحية
لبنان السلطة اتفاق العار
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