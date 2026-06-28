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عين على العدو

مقتل نقيب في جيش الاحتلال أثناء اشتباك مع المقاومة في دير سريان
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عين على العدو

مقتل نقيب في جيش الاحتلال أثناء اشتباك مع المقاومة في دير سريان

2026-06-28 15:31
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قُتل ضابط صهيوني برتبة نقيب قائد فصيل في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني في اشتباك مسلّح وقع الليلة الماضية عند نحو الساعة الثانية فجرًا، بين قوات من لواء غولاني وحزب الله، في منطقة دير سريان جنوب لبنان، وفق ما أقرّ إعلام العدو.

وفي التفاصيل التي نشرها إعلام العدو، قُتل النقيب دافيد حزوت، أحد ضباط الوحدة، إضافة إلى إصابة جندي آخر بجروح، جراء الاشتباك في جنوب لبنان، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشار إعلام العدو الى أن قوات الاحتلال باشرت بعد الحادث عمليات تمشيط بحثًا عن مقاتل من حزب الله جرى الاشتباك معه، مضيفة أن "جهود القضاء على مقاتل حزب الله مستمرة"، على حدّ تعبيرها.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية جيش الاحتلال الاسرائيلي إعلام العدو
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